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"Говорит Москва!" Тука вычислил очередную уловку Путина на Донбассе

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Москва пытается заманить Украину в ловушку, предлагая "прямые переговоры" с террористическими республиками на Донбассе.

Такое мнение высказал замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука на своей странице в Facebook.

"После начала "прямых переговоров", через минуту Москва сделает "шаг в сторону": ну вот, теперь и договаривайтесь между собой! Выставив своих марионеток в качестве полноценной стороны переговоров, Кремль мгновенно займет позицию "наблюдателя и миротворца", снимая с себя всякую ответственность!" - объяснил он.

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По его словам, в таком случае Киеву придется иметь дело с "представителями", которые абсолютно ни на что не влияют.

"Поэтому, уважаемые, когда слышите призывы к "прямым переговорам", знайте - "говорит Москва", - предупредил Тука.

Как сообщал OBOZREVATEL, представители России в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе отказались от переговоров по освобождению украинцев из российских тюрем, на что украинская сторона выдвинула ряд требований.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Персоны
Георгий ТукаВладимир Путин
Место
Украина
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