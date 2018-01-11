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"Готовы передать": Путин сделал Украине предложение по Крыму

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Президент России Владимир Путин заявил о готовности передать Украине военные корабли и авиатехнику из оккупированного Крыма.

Об этом он сказал на встрече с руководителями печатных средств массовой информации и информационных агентств РФ, передает УНИАН.

"Пользуясь случаем, что называется, хочу сказать, мы готовы продолжить этот процесс: готовы передать военные корабли Украины, в Крыму еще есть, готовы передать авиационную технику, бронетехнику. Правда, она находится вся в таком плачевном состоянии, но это уже не наше дело, она в таком практически и была, за эти годы никем не обслуживалась, конечно", - сказал он.

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Путин отметил, что речь идет о десятках кораблей и боевых самолетов.

"Что касается кораблей, думаю, будет лучше, если украинские военнослужащие приедут и их заберут. Мы готовы помочь им осуществить транспортировку в Одессу", - заявил он.

По его словам, в Крыму есть значительный запас боеприпасов, которые не подлежат транспортировке, а только утилизации. Поэтому глава РФ рассказал о готовности пригласить украинских военных, чтобы они поучаствовали в этом процессе.

Позже командующий военно-морскими силами Игорь Воронченко опроверг слова Путина и заявил, что практически вся военная техника, которая оставалась на территории оккупированного Россией Крыма, была отремонтирована.

Путин также заявил,что ситуация на Донбассе приобретает признаки замороженного конфликта. По его словам, в этом Россия не заинтересована. К тому же, он считает, что отношения с Украиной нормализуются только после разрешения конфликта на востоке страны.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Россия разместила во временно оккупированном Севастополе второй дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400, который якобы будет контролировать воздушное пространство над Чонгаром и Армянском на границе с материковой Украиной.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Владимир Путин
Место
Украина
Объект
Новости Крыма
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