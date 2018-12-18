Готовы к наступлению на Украину: разведка доложила об усилении авиации России

Военная разведка Украины фиксирует значительные изменения в структуре российских войск.

Как сообщил в эфире передачи "Донбасс. Реалии" представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий, с 1 декабря вновь вблизи государственной границы российские военные соединения получили оперативную готовность и способны выполнять задачи на территории Украины.

Также он сообщил об увеличении авиационной компоненты ВС России на украинском направлении. Были восстановлены и модернизированы военные аэродромы. Развернутые на этих аэродромах подразделения и части оснащены современной техникой. Для получения боевого опыта летные экипажи Воздушно-космических сил ВС России активно привлекались к боевым действиям в Сирии.

По словам представителя ГУР МО Украины, российская военная группировка, которая дислоцируется вдоль государственной границы Украины и в аннексированом Россией Крыму, может привлекаться к проведению наступательных операций, представляет угрозу для нашего государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что сегодняшняя военная угроза со стороны России оценивается как самая высокая с 2014 года, когда был незаконно аннексирован украинский Крым и начаты боевые действия на Донбассе.

1 декабря президент Украины Петр Порошенко заявил, что на оккупированных территориях Крыма, Донбасса и вдоль границы с Украиной Россия развернула наземную группировку общей численностью более 80 тысяч военнослужащих, около 1400 артиллерийских и ракетных систем залпового огня, 900 танков, 2300 боевых бронированных машин, более 500 самолетов и 300 вертолетов. В акваториях Черного, Азовского, Эгейского морей выполняют задания более 80 российских кораблей и 8 подводных лодок, в том числе ударных — 23 корабля и 6 подлодок. Президент отметил, что Россия представляет "колоссальную угрозу".

Кроме того, Россия разместила в аннексированном Крыму дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С".

"Панцирь-С"

Накануне на боевое дежурство возле Джанкоя, в 20 километрах от границы с Украиной, встал дивизион зенитной ракетной системы С-400. Три предыдущих размещены под Феодосией, Севастополем и Евпаторией.

ЗРК С-400