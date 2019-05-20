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Готовятся "освобождать" всю Украину: Цимбалюк расшифровал тревожное послание спикера Госдумы

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Спикер нелегитимной Государственной думы России Вячеслав Володин выступил с антиукраинской речью, которая может свидетельствовать о намерении агрессора оккупировать всю Украину.

Такое мнение выразил украинский журналист Роман Цимбалюк в своем стриме на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Володин без проблем размышляет на тему, что с одной стороны мы – оккупанты, с другой – братские народы и у нас общая культура, язык. При чем товарищ Володин заявляет, что большинство жителей Украины хотят говорить на русском языке. Тем самым закладываются основы, чтобы дальше огнем и мечем "освобождать" граждан Украины от бандеровского гнета", – расшифровал позицию российского политика он.

Новости
"Мы – скала": Цимбалюк мощно ответил России на слухи о "сливе" Украины США

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Скриншот видео

Цимбалюк уверен, что Россия хочет расширить тактику, применяемую в течение последних пяти лет на Донбассе, на всю территорию Украины. Следовательно, печальная участь, которая постигла Донецк и Луганск, может стать реальностью и для мирных регионов страны.

"13 тысяч человек они уже "освободили" на Донбассе путем убийства, разграбили этот регион, а сейчас носятся с молодыми "республиками", как с писанными торбами", – резюмировал журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, Цимбалюк со скепсисом отнесся к призыву госсекретаря США Майка Помпео к России протянуть руку новой власти Украины. Он напомнил, что на протяжении последних пяти лет страна-агрессор не забирает своих рук от украинских территорий, однако протягивает их исключительно для оккупации.

Также он выразил мнение, что независимо от фамилии нового президента Украины, Россия всячески будет добиваться того, чтобы наша страна перестала существовать или полностью повторила судьбу террористических "Л/ДНР".

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтВойна на Донбассе
Персоны
Роман ЦимбалюкВячеслав Володин
Место
Украина
Тег
Государственная Дума России
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Комментарии на сайте не модерированы
Трахохлюк Ми хуйло
Трахохлюк Ми хуйло
Когда же этот ушастый обдолбыш ЦимбаБГлюк перестанет дурь шмыгать и горстями жрать?Сильно накрыло,так и до передоза недалеко.
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de lik
de lik
Алкан перестал таблетки принимать и вот результат:опять видения и глюки
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2
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Южный Гарик
Южный Гарик
Из разряда-сама придумала, сама обиделась. Ну дебил, что с него взять...
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2
1

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