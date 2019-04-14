Готовятся к атаке? "Л/ДНР" стащили танки к линии фронту: отчет ОБСЕ

На территории оккупированного Донбасса заметили тяжелое вооружение и технику "Л/ДНР", запрещенные минскими договоренностями.

Об этом свидетельствует отчет миссии ОБСЕ. Так, 11 апреля беспилотник зафиксировал 4 самоходные гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм) вблизи н.п. Зерновое и 9 танков (предположительно – Т-72) недалеко от н.п. Мичурино.

Кроме того, возле н.п. Староласпа было зафиксировано 8 самоходных гаубиц, а также танк Т-72 на территории объекта в н.п. Смелое. Кроме того, 10 танков Т-72 были замечены на полигоне в районе н.п. Покровка.

"11 апреля БПЛА ОБСЕ зафиксировал 2 ББМ (неустановленного типа) на территории объекта в н.п. Безыменное, 9 боевых машин пехоты БМП-1 на полигоне у Зернового и 5 ББМ (неустановленного типа) возле н.п. Бойковское (быв. Тельманово) – все в зоне, где размещение тяжелого вооружения и военной техники запрещено согласно Меморандуму от 19 сентября 2014 года", – сообщили в миссии.

12 апреля миссия зафиксировала, что в постоянных местах хранения вооружения в Донецкой области отсутствовали 23 танка (Т-72 – 14 ед., Т-64 – 9 ед.), 9 минометов (2Б14 "Поднос", 82 мм) и 15 противотанковых пушек (МТ-12 "Рапира", 100 мм).

Также были обнаружены 4 бронетранспортера (МТ-ЛБ) и 1 ББМ (типа БМД) в н.п. Кальмиусское, а около н.п. Сентяновка – один БМП-1.

Иллюстрация Ведомости Донбасса

Как писал OBOZREVATEL, на Донбассе 13 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня. Все украинские защитники уцелели. Двух оккупантов уничтожили, пятеро получили ранения.

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