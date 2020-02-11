Готовят войска? ОБСЕ забила тревогу из-за подозрительной "маскировки" России на Донбассе

Российские оккупанты на Донбассе стали массово ограничивать передвижение патрулей СММ ОБСЕ по временно оккупированных территориях.

Так, в период с 3 по 9 февраля был зафиксирован 21 подобный случай, сообщается на официальной странице штаба ООС в Facebook.

Треть отказов и задержек в доступе к неподконтрольным правительству Украины территориям было зафиксировано на блокпосту у населенного пункта Верхнешироковское (бывший Октябрь) на юге Донецкой области.

Более того, в ежедневном отчете СММ ОБСЕ от 10 февраля обнародована информация о еще трех случаях отказа патрулю Миссии в проезде на временно оккупированную территорию через блокпост возле населенного пункта Верхнешироковское. При этом гражданские транспортные средства свободно проезжали через блокпост в обоих направлениях.

Террористы "Антикор"

Также в ОБСЕ пожаловались на том, что 8 февраля БПЛА СММ среднего радиуса действия подвергался воздействию помех сигнала (по оценке, из-за вероятного глушения) во время полета над районами вблизи того же Верхнешироковского.

"Такие действия могут иметь целью скрыть запрещенную деятельность вооруженных формирований Российской Федерации, сосредоточение, передвижение или подготовку войск", – сделали вывод представители украинской стороны СЦКК, подчеркнув, что действия по препятствованию выполнения представителями СММ ОБСЕ мандата Миссии являются недопустимыми.

Как сообщал OBOZREVATEL, пророссийские пропагандисты заявили, что в оккупированном Луганске представители миссии ОБСЕ якобы избили местных жителей. Однако на самом деле оказалось, что потасовку устроили пьяные сторонники "русского мира", рассказал журналист Денис Казанский.

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