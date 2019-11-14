Главная Новости
14 ноября • обновлено в 18:43
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Готовились к преступлению заранее: суд вынес приговор убийцам черкасской таксистки

583
Читать материал на украинском

Сосновский районный суд Черкасс отправил за решетку 23-летнего местного жителя и его 21-летнюю сводную сестру. В января 2018 года они убили таксистку Ирину Чуприну.

Мужчина проведет в тюрьме 13 лет, девушка – 8. Все принадлежащее им имущество будет конфисковано, говорится на официальном сайте суда.

Следствие установило, что свое преступление Артем Степкин и Карина Максименко планировали заранее. Накануне трагедии приобрели в аптеке медицинские перчатки. В день совершения преступления мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, прихватив из дома кухонный нож, вместе со своей сестрой пошли на прогулку по городу. Планировали остановить автомобиль и в дальнейшем завладеть им.

Информация с портала "Судебная власть"

Информация с портала "Судебная власть"

Новости
Убийство ребенка под Киевом: в деле случился скандальный поворот

У одного из местных торговых центров они взяли такси – автомобиль Мercedes Vito, за рулем которого была 41-летняя Ирина Чуприна. Водитель доставила пассажиров в один из дворов в Юго-Западном районе Черкасс. Там, как сообщил в суде сам обвиняемый, между ними возник спор из-за оплаты услуги такси. В ходе конфликта он несколько раз ударил жертву ножом. От полученных травм она скончалась.

После преступники вывезли тело убитой женщины в лесопосадку в Смелянском районе, недалеко Черкасс. Там бросили труп, а на угнанном авто вернулись обратно в областной центр. Впоследствии оставили и само транспортное средство на стоянке неработающего ТЦ на окраине Черкасс.

Тело женщины нашли через несколько дней после убийства

Тело женщины нашли через несколько дней после убийства

Карина Максименко, которой на момент совершения преступления не исполнилось и 20 лет, в суде отметила, что считает себя виновной лишь в том, что скрыла преступление. Однако сделать ничего не могла, ведь опасалась и за свою жизнь.

Ее сводный брат заявил, будто убийство случилось спонтанно, а намерения похищать автомобиль у него не было.

Однако собранные следствием доказательства указывали на вину брата и сестры, суд вынес приговор не в их пользу.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, таксистка из Черкасс Ирина Чуприна исчезла на Рождество 2018 года. На следующий день дочь женщины сообщила полиции, что ее мама вышла на работу и до сих пор не вернулась. Через несколько дней ее труп со следами ножевых ранений нашли. А уже на следующий день полиция задержала двух подозреваемых в убийстве женщины.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Место
Украина Черкассы
Тег
убийство
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги