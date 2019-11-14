Готовились к преступлению заранее: суд вынес приговор убийцам черкасской таксистки

Сосновский районный суд Черкасс отправил за решетку 23-летнего местного жителя и его 21-летнюю сводную сестру. В января 2018 года они убили таксистку Ирину Чуприну.

Мужчина проведет в тюрьме 13 лет, девушка – 8. Все принадлежащее им имущество будет конфисковано, говорится на официальном сайте суда.

Следствие установило, что свое преступление Артем Степкин и Карина Максименко планировали заранее. Накануне трагедии приобрели в аптеке медицинские перчатки. В день совершения преступления мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, прихватив из дома кухонный нож, вместе со своей сестрой пошли на прогулку по городу. Планировали остановить автомобиль и в дальнейшем завладеть им.

Информация с портала "Судебная власть"

У одного из местных торговых центров они взяли такси – автомобиль Мercedes Vito, за рулем которого была 41-летняя Ирина Чуприна. Водитель доставила пассажиров в один из дворов в Юго-Западном районе Черкасс. Там, как сообщил в суде сам обвиняемый, между ними возник спор из-за оплаты услуги такси. В ходе конфликта он несколько раз ударил жертву ножом. От полученных травм она скончалась.

После преступники вывезли тело убитой женщины в лесопосадку в Смелянском районе, недалеко Черкасс. Там бросили труп, а на угнанном авто вернулись обратно в областной центр. Впоследствии оставили и само транспортное средство на стоянке неработающего ТЦ на окраине Черкасс.

Тело женщины нашли через несколько дней после убийства

Карина Максименко, которой на момент совершения преступления не исполнилось и 20 лет, в суде отметила, что считает себя виновной лишь в том, что скрыла преступление. Однако сделать ничего не могла, ведь опасалась и за свою жизнь.

Ее сводный брат заявил, будто убийство случилось спонтанно, а намерения похищать автомобиль у него не было.

Однако собранные следствием доказательства указывали на вину брата и сестры, суд вынес приговор не в их пользу.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, таксистка из Черкасс Ирина Чуприна исчезла на Рождество 2018 года. На следующий день дочь женщины сообщила полиции, что ее мама вышла на работу и до сих пор не вернулась. Через несколько дней ее труп со следами ножевых ранений нашли. А уже на следующий день полиция задержала двух подозреваемых в убийстве женщины.

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