"Горят дома, город обесточен": появились подробности о трагедии под Луганском

Террористы "ЛНР" заявили, что в результате обстрела Первомайска город остался обесточен.
По данным оккупантов, которые обвинили бойцов ВСУ, по населенному пункту "как следует насыпали из АГС и минометов".
"Первомайск обесточен в результате артиллерийской атаки ВСУ. На видео фиксируется задымление, скорее всего горят дома", - пишут террористы.
Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время перед выборами в Украины террористы "ДНР" устроили панику, утверждая, что ВСУ якобы готовят на Донбассе наступление.
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