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"Горят дома, город обесточен": появились подробности о трагедии под Луганском

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Террористы "ЛНР" заявили, что в результате обстрела Первомайска город остался обесточен.

По данным оккупантов, которые обвинили бойцов ВСУ, по населенному пункту "как следует насыпали из АГС и минометов".

"Первомайск обесточен в результате артиллерийской атаки ВСУ. На видео фиксируется задымление, скорее всего горят дома", - пишут террористы.

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"Горят дома, город обесточен": появились подробности о трагедии под Луганском
"Горят дома, город обесточен": появились подробности о трагедии под Луганском
"Горят дома, город обесточен": появились подробности о трагедии под Луганском
"Горят дома, город обесточен": появились подробности о трагедии под Луганском
"Горят дома, город обесточен": появились подробности о трагедии под Луганском

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время перед выборами в Украины террористы "ДНР" устроили панику, утверждая, что ВСУ якобы готовят на Донбассе наступление.

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Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса Новости ЛНР
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