Горящие в Черном море корабли вынесло к берегам Крыма

Горящие у Керченского пролива танкеры "Маэстро" и "Кандий" вынесло течением к берегам Крыма.

"Со скоростью примерно 0,5 мили дрейфуют в сторону Керченского пролива. Если будет угроза судоходству, суда возьмут на буксир. Дрейф контролируемый", – передает словам спасателей ТАСС.

В Росморречфлоте добавили, что дрейф "взят под контроль, и корабли сейчас находятся в более-менее стабильном состоянии".

Также там уточнили, что для сопровождения судов на "Кандий" с одного из буксиров закреплены швартовые концы. До этого сообщалось, что на якоре стоял только один танкер, "Маэстро", а "Кандий" прикрепили к нему швартовыми концами.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 января стало известно, что на танкерах начали рваться швартовые тросы. Тогда танкеры начали двигаться, "Кандий" сместился вдоль корпуса "Маэстро" на расстояние порядка 20 метров.

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