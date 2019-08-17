Горевший отель в Одессе сняли с дрона: опубликованы фото и видео

В Одессе сняли горевший отель "Токио Стар", где в ночь на 17 августа погибли восемь человек, с дрона.

Кадры показало местное издание "Думская". На отснятых фото и видео можно разглядеть поврежденное здание. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По следам возгорания на крыше можно понять, что пламенем была объята половина второго этажа. Кое-где на крыше есть дыры. В целом, повреждения не катастрофические.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети было опубликовано жуткое фото, сделанное внутри отеля "Токио Стар" после того, как огонь потушили.

Также СМИ показали кадры, которые отснял отдыхающий, проживающий на первом этаже вспыхнувшего отеля.

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