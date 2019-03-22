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"Горел сутки": офицер ВСУ показал феерический разгром террористов на Донбассе

2.3тЧитать материал на украинском

Украинские военные метким ударом уничтожили очередной объект террористов на Донбассе.

В этот раз бойцы Объединенных сил разбили склад боеприпасов боевиков. Феерическое уничтожение показал в сети офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"В результате меткого выстрела уничтожили склад боеприпасов российских оккупантов, который феерично горел почти сутки", – прокомментировал он.

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"Горел сутки": офицер ВСУ показал феерический разгром террористов на Донбассе

Скриншот с видео

По данным разведки, в результате двое террористов погибли, еще трое получили ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, один украинский воин погиб, еще двое получили ранения в результате боевых действий на Донбассе 21 марта.

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Темы
Война на ДонбассеОперация Объединенных сил на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Украинская армия прекрасно пердолит росийскую армию на Донбассе! война до полной победы!
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andrei andrei
andrei andrei
Ясно. Ждем феерический борт с хохлопидоргами и запчастями в черных пакетах😁
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
С начала текущих суток сепаратисты обстреляли опорный пункт подразделения Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Север.За прошедшие сутки один украинский военный погиб, двое были ранены. Штирлицу наверное про енто не сказала...говорящая каска тымчука?
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