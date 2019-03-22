"Горел сутки": офицер ВСУ показал феерический разгром террористов на Донбассе

Украинские военные метким ударом уничтожили очередной объект террористов на Донбассе.
В этот раз бойцы Объединенных сил разбили склад боеприпасов боевиков. Феерическое уничтожение показал в сети офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"В результате меткого выстрела уничтожили склад боеприпасов российских оккупантов, который феерично горел почти сутки", – прокомментировал он.
Скриншот с видео
По данным разведки, в результате двое террористов погибли, еще трое получили ранения.
Как сообщал OBOZREVATEL, один украинский воин погиб, еще двое получили ранения в результате боевых действий на Донбассе 21 марта.
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