"Горел сутки": офицер ВСУ показал феерический разгром террористов на Донбассе

Украинские военные метким ударом уничтожили очередной объект террористов на Донбассе.

В этот раз бойцы Объединенных сил разбили склад боеприпасов боевиков. Феерическое уничтожение показал в сети офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"В результате меткого выстрела уничтожили склад боеприпасов российских оккупантов, который феерично горел почти сутки", – прокомментировал он.

Скриншот с видео

По данным разведки, в результате двое террористов погибли, еще трое получили ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, один украинский воин погиб, еще двое получили ранения в результате боевых действий на Донбассе 21 марта.

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