Голова попала между колесами: на Львовщине пьяный экс-депутат сбил девушку

В Стрыйском районе Львовской области бывший депутат в состоянии алкогольного опьянения сбил на автомобиле 22-летнюю девушку, протащив ее по асфальту.

Об этом идет речь в сюжете "Чрезвычайных новостей" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, сообщается, что за рулем автомобиля, устроившего ДТП, был 60-летний Николай Янюк, который, по словам местных жителей занимает высокую должность и имеет собственный бизнес.

В момент аварии девушка садилась в машину к своему жениху, однако авто экс-депутата занесло и он наехал на нее. По словам сестры потерпевшей Виктории, голова девушки попала между колесами и машина протянула ее по асфальту. Водитель якобы даже не понял, что произошло.

Авто Янюка Скриншот из видео

Пострадавшая девушка Скриншот из видео

Отмечается, что потерпевшая чудом выжила, на ней не было живого места. На ее крик сбежалось полсела. Ее сразу же госпитализировали в реанимацию и теперь ей предстоит несколько сложных операций.

Очевидцы ДТП едва не устроили водителю самосуд. Спастись от гнева местных жителей ему удалось только спрятавшись в машине полиции.

Николай Янюк Скриншот из видео

Николай Янюк Скриншот из видео

Свидетели произошедшего рассказали, что перед тем, как сесть за руль, чиновник выпивал в местном кафе, а во время аварии заснул за рулем автомобиля.

При этом, соседи Янюка заверили, что он порядочный человек и никогда не пьет из-за проблем с сердцем.

Однако в полиции подтвердили, что в крови виновника ДТП все же был алкоголь. Теперь мужчине грозит до 3 лет ограничения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под Киевом депутат Яготинского горсовета на автомобиле столкнулся с мотоциклом, в результате чего погибли два человека.

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