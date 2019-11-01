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1 ноября • обновлено в 12:55
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Сивохо примирится с Пушилиным? Волонтер предупредил об опасности

1.3т Читать материал на украинском

Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, волонтер Георгий Тука заявил: советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо по-прежнему придерживается взглядов, которые имел в статусе "голоса Антимайдана".

"Честно говоря, ожидать чего-то другого от голоса Антимайдана мне не приходится. Ничего удивительного в этом для меня нет. Этот человек никогда не скрывал своих подобных взглядов", – сказал он OBOZREVATEL, комментируя заявление Сивохо о "неизбежном мире" на Донбассе.

"Я предполагаю, что Сивохо готов примириться с Пушилиным", - сказал Тука

"Я предполагаю, что Сивохо готов примириться с Пушилиным", - сказал Тука

В этом контексте волонтер добавил: "С его мировоззрением, я предполагаю, что Сивохо готов примириться, например, с Пушилиным. Хотя, у меня есть подозрение, что подавляющее большинство граждан нашей страны к подобным шагам не готовы".

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Как писал OBOZREVATEL, советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо заявил, что мир в Украине неизбежен, а противоположного хочет лишь воинствующее меньшинство. Ранее стало известно, что Сивохо имеет все шансы стать главным переговорщиком между командой президента Владимира Зеленского и жителями оккупированных территорий.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт
Персоны
Георгий Тука Сергей Сивохо Денис Пушилин
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса Новости ДНР
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
"У меня есть подозрение, что подавляющее большинство граждан..." А у меня есть подозрение, 73% избирателей этот политический курс поддерживают. А упоротые свидомиты могут валить на Западенщину и организовать там республику Рагуляндию.
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