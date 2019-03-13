Годовщина захвата Крыма: у Путина сделали циничное заявление

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что Владимир Путин приедет в Крым на годовщину захвата полуострова РФ.

При этом представитель Кремля не дал прямого ответа на вопросы о том, поедет ли президент в Крым в ближайшие дни, передает ТАСС.

"Если президент примет такое решение, мы своевременно вас проинформируем", - пообещал он.

По словам Пескова, "рассматриваются разные варианты".

Владимир Путин

"Можно однозначно сказать одно: день воссоединения Крыма с Россией и пятилетие этого воссоединения - это очень важная дата для всех россиян, поэтому не должно быть никаких сомнений, что должным образом Путин примет участие в соответствующих мероприятиях", - добавил он.

Также "власти" Крыма анонсировали прибытие французских политиков на годовщину аннексии Крыма.

Так, 13 марта на полуостров прилетит группа французских политиков во главе с экс-депутатом парламента Франции Тьерри Мариани, передает "Крыминформ".

Во время визита они посетят международный детский центр "Артек", мемориал на Французском военном кладбище в Севастополе. В программе также запланированы встречи с местными "депутатами".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне палата представителей конгресса США одобрила законопроект, который запрещает американскому правительству признавать Крым территорией России.

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