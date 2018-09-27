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"Глаз вынимали ложкой, сверлили грудь": пленные рассказали о пережитых в "Л/ДНР" адских пытках

2.4тЧитать материал на украинском

Бывших пленные "Л/ДНР" рассказали о пытках, издевательствах и унижениях, которым их подвергали террористы и их пособники.

Свидетельства вошли в отчет "Ті, що пережили пекло" организации "Центр гражданских свобод", написала в Facebook правозащитница и координатор общественной инициативы "Евромайдан SOS" Александра Матвийчук.

Активистка отметила, что бывшие пленные ждут, когда Украина накажет их обидчиков. Однако закон о военных преступниках уже год находится на рассмотрении Кабмина. А за все года войны суд вынес лишь один приговор за военные преступления.

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Матвийчук привела лишь некоторые рассказы об ужасах застенков терористов.

"Минут 20 били. Мешок на голову надели. Парни рассказывали, что этот "Ботаник" вытянул пластину из бронежилета и хотел ею отрубать мне голову", - рассказал один из пленных.

"К нам привезли молодую девочку, ей на вид было не больше 14-16 лет. "Маньяку" не понравилось, что она вышла без разрешения в коридор. И он сказал в наказание отправить ее как подарок боевикам на передовую для удовлетворения их сексуальных нужд. Ее несколько раз туда возили", - сказано в отчете.

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"Вот – шрамы от молотка... Это сверла – более 20-ти раз тело просверлено сверлом. Вот это – разбитые коленки молотком. Сверлили грудь… Издевались, как могли. Этот глаз было ему неудобно вынимать – не с руки. Поэтому его оставили, а вот этому досталось больше этот глаз повредили. Он теперь ничего не видит. Этот глаз вынимали ложкой", - приводятся слова очередного пленного.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украине сдался охранник захваченного здания СБУ в Донецке, который признался, что видел пытки пленных людей.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтВійна на ДонбасіВойна на Донбассе
Место
Украина
Объект
террористы "ДНР"
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