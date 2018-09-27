"Глаз вынимали ложкой, сверлили грудь": пленные рассказали о пережитых в "Л/ДНР" адских пытках

Бывших пленные "Л/ДНР" рассказали о пытках, издевательствах и унижениях, которым их подвергали террористы и их пособники.

Свидетельства вошли в отчет "Ті, що пережили пекло" организации "Центр гражданских свобод", написала в Facebook правозащитница и координатор общественной инициативы "Евромайдан SOS" Александра Матвийчук.

Активистка отметила, что бывшие пленные ждут, когда Украина накажет их обидчиков. Однако закон о военных преступниках уже год находится на рассмотрении Кабмина. А за все года войны суд вынес лишь один приговор за военные преступления.

Матвийчук привела лишь некоторые рассказы об ужасах застенков терористов.

"Минут 20 били. Мешок на голову надели. Парни рассказывали, что этот "Ботаник" вытянул пластину из бронежилета и хотел ею отрубать мне голову", - рассказал один из пленных.

"К нам привезли молодую девочку, ей на вид было не больше 14-16 лет. "Маньяку" не понравилось, что она вышла без разрешения в коридор. И он сказал в наказание отправить ее как подарок боевикам на передовую для удовлетворения их сексуальных нужд. Ее несколько раз туда возили", - сказано в отчете.

"Вот – шрамы от молотка... Это сверла – более 20-ти раз тело просверлено сверлом. Вот это – разбитые коленки молотком. Сверлили грудь… Издевались, как могли. Этот глаз было ему неудобно вынимать – не с руки. Поэтому его оставили, а вот этому досталось больше этот глаз повредили. Он теперь ничего не видит. Этот глаз вынимали ложкой", - приводятся слова очередного пленного.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украине сдался охранник захваченного здания СБУ в Донецке, который признался, что видел пытки пленных людей.