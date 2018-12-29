Главарь ''ДНР'' проболтался об армии Кремля на Донбассе

Основатель батальона террористов "Восток" и бывший "секретарь совбеза ДНР" Александр Ходаковский признался в присутствии на оккупированном Донбассе группировок, которые действуют под прямым контролем помощника главы РФ Владимира Путина Владислава Суркова.

Как рассказал террорист, группировка "Союз добровольцев Донбасса", которой руководит Александр Бородай, была полностью "одобренная и санкционированная" российской стороной.

"Понятное дело, что "Союз добровольцев Донбасса", которым руководит Александр Бородай, в качестве его заместителя выступает бывший наш "министр госбезопасности" Андрей Пинчук, находится под протекторатом господина Суркова", — сказал Ходаковский.

Отметим, ранее Бородай заявил, что группировка СДД готова прислать на Донбасс как минимум две группы наемников в случае активизации боевых действий, чем регулярно пропагандисты РФ и террористы пугают местных жителей.

Владислав Сурков и Владимир Путин ИноСМИ

Как писал OBOZREVATEL, также ранее Бородай проговорился о том, что "Л/ДНР" были созданы как временные "республики" для того, чтобы включить их в состав России по сценарию Крыма.