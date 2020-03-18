Главарь "ДНР" объявил об изоляции "республики" из-за Украины: озвучены сроки

Террористы "ДНР" решили полностью перекрыть движение через КПВВ на границе с подконтрольной Украине частью Донецкой области.

Об этом заявил главарь "ДНР" Денис Пушилин. Пункты пропуска будут заблокированы с 00:00 21 марта.

Террорист пояснил решение страхом коронавируса и сообщил, что те, кто вернется в ОРДО, будут находится под присмотром врачей.

"В "ДНР" на данный момент не зарегистрировано ни одного случая заболевания COVID-19", – утверждает он.

Денис Пушилин

Как писал OBOZREVATEL, ранее в "Л/ДНР" признали критическую ситуацию с коронавирусом. Террористы ввели режим повышенной готовности. Накануне же был зафиксирован первый случай заболевания в Мариуполе, недалеко от ОРДЛО.

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