Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Россия – это "искусственное образование", которое рано или поздно развалится.

Об этом он сказал в интервью "24 каналу". "Я себе четко осознал, что в том состоянии, в котором есть РФ – это искусственное образование... которое в свое время было собрано под пулеметами", – заявил Данилов.

"Никто там по собственной воле туда не заходил, это сборная территория, которая рано или поздно развалится", – убежден глава СНБО.

По его мнению, развал РФ "произойдет не так быстро, как бы этого хотелось". "Но то, что это будет при нашей жизни – это 100%", – считает он.

Россия всегда имела внешнего врага, добавил Данилов. Такими противниками были США, НАТО, Грузия, а сейчас – Украина.

"Путин – это человек, который, скажем так, может принимать те или иные решения в России единолично. Конечно, у нас есть определенные обязательства, есть определенное понимание, но у меня есть понимание, что кроме Владимира Путина разговоры по этим вопросам мы ни с кем так фундаментально не можем вести", – сказал он.

Алексей Данилов Коллаж

Как писал OBOZREVATEL, ранее Алексей Данилов заявил, что Украина не сможет вернуть аннексированный Россией Крым военным путем.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!