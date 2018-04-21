"Гитлерюгенд"? В Крыму детей свезли на сборы "Юнармии" России

В аннексированном Севастополе оккупанты провели слет "регионального отделения" военно-патриотического движения "Юнармия" Минобороны России.

Видео с соответствующего мероприятия опубликовало в YouTube издание "Крым. Реалии".

Отмечается, что для участия в слете собрали старшеклассников. Дети, одетые в военную форму, показали приемы рукопашного боя.

Новости В Крыму надругались над аллеей памяти жертв трагедии в Кемерово

Пользователи тут же прокомментировали данное мероприятие, указав, что форма его проведения напоминает "Гитлерюгенд".

Как сообщал "Обозреватель", ранее в оккупированном Россией Крыму состоялась очередная пропагандистская акция с участием детей.