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11 сентября • обновлено в 13:26
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"Оставил без боя!" Гиркин заявил о бегстве террористов "ДНР" с позиций на Донбассе

10.4т Читать материал на украинском

Экс-главарь "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что террористы без боя сбежали с позиций на хуторе Петровском на Донбассе.

По его словам, эти позиции оккупанты из 1 корпуса "народной милиции ДНР" удерживали на протяжении пяти лет. Скриншот его сообщения в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте" опубликовал в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Оказывается, "зрада" бывает не только у нас!!! По словам Стрелкова-Гиркина, орки оставили свои позиции", – написал защитник Украины.

Игорь Гиркин

Игорь Гиркин

theinsider.ua

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"Оставил без боя!" Гиркин заявил о бегстве террористов "ДНР" с позиций на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гиркин признался, что в зоне проведения ООС на Донбассе потери российско-оккупационных войск выросли в три-четыре раза. По его словам, украинские военнослужащие буквально "смешивают с землей" оккупантов, научившись "без атак", в пределах позиционной войны, уничтожать их позиции.

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Тема
Война на Донбассе
Персоны
Игорь Гиркин (Стрелков) Анатолий Штефан
Место
Украина
Теги
ДНР Вооруженные силы Украины
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Вот так без поддержки раиссянской армии воюет донбасское попочление.
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Где его откапали.
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