"Оставил без боя!" Гиркин заявил о бегстве террористов "ДНР" с позиций на Донбассе

Экс-главарь "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что террористы без боя сбежали с позиций на хуторе Петровском на Донбассе.

По его словам, эти позиции оккупанты из 1 корпуса "народной милиции ДНР" удерживали на протяжении пяти лет. Скриншот его сообщения в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте" опубликовал в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Оказывается, "зрада" бывает не только у нас!!! По словам Стрелкова-Гиркина, орки оставили свои позиции", – написал защитник Украины.

Игорь Гиркин theinsider.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гиркин признался, что в зоне проведения ООС на Донбассе потери российско-оккупационных войск выросли в три-четыре раза. По его словам, украинские военнослужащие буквально "смешивают с землей" оккупантов, научившись "без атак", в пределах позиционной войны, уничтожать их позиции.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!