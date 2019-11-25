"Путину выкрутят руки": Гиркин заговорил о фиаско России на "нормандском формате"

Экс-главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) считает, что президенту России Владимиру Путину на встрече в "нормандском формате" отведут роль проигравшего.

Он убежден, что его вынудят деоккупировать Донбасс. Свой прогноз военный преступник озвучил в эфире пропагандистского канала "РОЙ-ТВ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Игорь Гиркин (Стрелков) nv.ua

"Заранее известно, что "нормандский формат" реально превратится в выкручивание рук Путину. С целью принудить его сдать границу "ДНР". То есть, фактически аннулировать тогда же этот фиговый листок Минских соглашений", – сказал Гиркин.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гиркин заявил, что Украина имеет большие шансы не только вынудить Россию выплатить репарации за оккупацию Крыма и Донбасса, но и заставить ее уйти с этих территорий.

Также он признал, что Россия оккупировала Донбасс, чтобы превратить его в сточную канаву и непригодный для жизни регион.

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