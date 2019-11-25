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25 ноября • обновлено в 14:49
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"Путину выкрутят руки": Гиркин заговорил о фиаско России на "нормандском формате"

3.7т
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Экс-главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) считает, что президенту России Владимиру Путину на встрече в "нормандском формате" отведут роль проигравшего.

Он убежден, что его вынудят деоккупировать Донбасс. Свой прогноз военный преступник озвучил в эфире пропагандистского канала "РОЙ-ТВ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Игорь Гиркин (Стрелков)

Игорь Гиркин (Стрелков)

nv.ua

"Заранее известно, что "нормандский формат" реально превратится в выкручивание рук Путину. С целью принудить его сдать границу "ДНР". То есть, фактически аннулировать тогда же этот фиговый листок Минских соглашений", – сказал Гиркин.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гиркин заявил, что Украина имеет большие шансы не только вынудить Россию выплатить репарации за оккупацию Крыма и Донбасса, но и заставить ее уйти с этих территорий.

Также он признал, что Россия оккупировала Донбасс, чтобы превратить его в сточную канаву и непригодный для жизни регион.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Война на Донбассе
Персоны
Игорь Гиркин (Стрелков) Владимир Путин
Место
Россия
Тег
нормандский формат
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Очередной понос от кастрюль.
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Он Алекс
Он Алекс
Драго Кувалда, Ты про Гиркина ? Ахахахаха......
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