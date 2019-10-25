Аваков резко осадил США из-за наезда на "Азов"

Попытка США дискредитировать спецподразделения НГУ "Азов" — это знак качества его борьбы за независимость и территориальную целостность Украины.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время встречи с главой миссии США Кристиной Квинн, сообщает сайт МВД. Он прокомментировал официальную позицию Украины относительно информационной кампании, которую развернули против полка.

"Позорная информационная кампания о якобы распространения нацистской идеологии среди личного состава отдельного отряда специального назначения "Азов" воинской части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения НГУ является преднамеренной попыткой дискредитировать подразделение и в общем Нацгвардию, прежде всего, в сознании международных партнеров Украины", — отметил министр.

Аваков призвал дать отпор дискредитации "Азова"

По его словам, таким образом пытаются спровоцировать кризис в отношениях с союзниками и ослабить позицию нашего государства в мире.

В то же время, заверил Аваков, "Азов" является законным регулярным подразделением НГУ. А его личный состав примерно выполняет служебно-боевые задачи по защите Родины.

"Именно боевая эффективность спецподразделения в защите государства от военной агрессии — истинная причина попытки остановить его другим, гибридным, методом", — убежден он.

Также глава МВД выразил надежду, что украинские партнеры и соратники в борьбе по защите демократии не обойдут вниманием честную и открытую позицию Украины и учтут вышеприведенные факты.

"Мы вместе дадим отпор этим грязным и опасным методам", — подытожил Аваков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США конгрессмены потребовали от Госдепа признать украинский полк "Азов" террористической организацией.

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