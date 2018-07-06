Гибель военных от "Молота" Пашинского: появились подробности ЧП

Взрыв миномета "Молот" на Ривненском общевойсковом полигоне, в результате которого погибли 3 военных, произошел 6 июля в 5:55 во время тактических учений минометной батареи 128-й горно-штурмовой бригады.

Подробности ЧП на своей странице в Facebook описал журналист и военный эксперт Юрий Бутусов.

"Обстоятельства таковы. Батарея развернулась на позиции, четыре миномета в ряд, для проведения стрельбы по целям, с расходом в 28 мин. То есть стрельба была корректируемая, темп не высокий, спешки не было. Стреляли "с шнурка"- то есть выстрел командиром миномета осуществлялся из окопа, после того как его бойцы заряжали миномет и занимали места в укрытии. Стрельба осуществлялась под наблюдением командира батареи, который находился непосредственно на огневой и контролировал выполнение задачи", - отметил он.

По словам Бутусова, заряжающие минометов опускали мину в ствол, сразу разворачивались и бежали в окоп.

"Мина опускается по стволу две-три секунды. Наводчики в это время находились у минометов и обеспечивали точность наводки. Взрыв миномета произошел в момент того, как заряжающий опустил в ствол мину, развернулся спиной и направился в укрытие, но дойти до окопа не успел. На месте погибли наводчик миномета, заряжающий и командир батареи, наблюдавший за стрельбой", - пишет журналист.

Также были ранены девять бойцов ближайших минометных расчетов, которые также находились на огневой позиции - заряжающие и наводчики.

"На позиции было много людей, много свидетелей, командование бригады на месте трагедии, поэтому любые публичные выводы можно будет сразу проверить и дать объективную оценку. Но вообще, учитывая недоверие у многих в армии к надежности минометов "Молот", считаю необходимым провести брифинг и опубликовать комплексно информацию обо всех инцидентах с минометами за последние годы, с точным указанием причин, а также ответственных лиц по каждой трагедии. И какие меры приняты для недопущения подобных трагедий. Надеюсь, на таком публичном отчете о всех инцидентах с минометами выступят совместно минометчики, которые эксплуатируют эту боевую технику, военное командование, военная приемка, которая это оружие принимает, представители "Укроборонпрома", который эти минометы производит. Надо назвать поименно, кто несет ответственность за взрывы минометов", - резюмировал Бутусов.

Позже стало известно, что троих пострадавших в результате взрыва "Молота" прооперировали в госпитале Львова. Врачи заявили, что военные находятся в тяжелом состоянии, однако делать какие-то выводи можно будет лишь через несколько дней.

Напомним, что OBOZREVATEL собрал информацию о всех ЧП с "Молотом", производство которого ранее, несмотря на плохие отзывы военных, лоббировал нардеп от "Народного фронта", председатель парламентского комитета по обороне Сергей Пашинский.