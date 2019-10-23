Главная Новости
23 октября • обновлено в 10:14
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Это не было случайностью!" Вскрылся важный нюанс в гибели "Сенсея" в Киеве

Читать материал на украинском

Журналист и военный эксперт Юрий Бутусов рассказал, что ветеран АТО Виктор Дегтярев, погибший от взрыва в Киеве 22 октября, в последнее время находился в "очень тяжелом психологическом состоянии, и это могло повлиять на события".

"Думаю, это не было случайным событием", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

Отвечая на вопрос о том, могла ли это быть спецоперация российских спецслужб, журналист сказал: "Скорее всего, нет".

Виктор Дегтярев

Виктор Дегтярев

В то же время Бутусов не стал озвучивать свои версии произошедшего. "Давайте дождемся официальных выводов", – призвал он.

Новости
В Киеве во время взрыва погиб легендарный "Сенсей". Новые подробности и фото трагедии

Как писал OBOZREVATEL, вечером 22 октября в центре Киева прогремел взрыв, в результате которого погибли два человека. Одним из погибших оказался легендарный участник боевых действий на Донбассе Виктор Дегтярев (позывной "Сенсей").

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Взрывы в Киеве
Персона
Юрий Бутусов
Место
Украина Киев
Тег
взрыв
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
2
Смешно
4
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel