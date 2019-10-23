"Это не было случайностью!" Вскрылся важный нюанс в гибели "Сенсея" в Киеве

Журналист и военный эксперт Юрий Бутусов рассказал, что ветеран АТО Виктор Дегтярев, погибший от взрыва в Киеве 22 октября, в последнее время находился в "очень тяжелом психологическом состоянии, и это могло повлиять на события".

"Думаю, это не было случайным событием", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

Отвечая на вопрос о том, могла ли это быть спецоперация российских спецслужб, журналист сказал: "Скорее всего, нет".

Виктор Дегтярев

В то же время Бутусов не стал озвучивать свои версии произошедшего. "Давайте дождемся официальных выводов", – призвал он.

Как писал OBOZREVATEL, вечером 22 октября в центре Киева прогремел взрыв, в результате которого погибли два человека. Одним из погибших оказался легендарный участник боевых действий на Донбассе Виктор Дегтярев (позывной "Сенсей").

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