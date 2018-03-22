Гибель MH17: Нидерланды введут особые условия суда над подозреваемыми

Направленный правительством Нидерландов в парламент законопроект о судебном преследовании на территории страны любых подозреваемых по делу крушения рейса MH17 разрешает суд с помощью видеосвязи.

Министерство юстиции заявило, что закон позволит иностранным подозреваемым представать перед судом, в том числе по видеосвязи, если их выдача будет затруднена, передает Deutsche Welle.

Отмечается, что процесс пройдет в окружном суде города Гааги.

Напомним, 17 июля 2014 года в Донецкой области был сбит пассажирский самолет Boeing 777 компании "Malaysia Airlines", который выполнял рейс Амстердам - Куала-Лумпур. В результате погибли 298 человек, в том числе дети.

Террористы "ДНР" заявляли, что под Торезом они сбили военный самолет украинской армии. Позже эти сообщения были удалены.

В сентябре 2016 года представители международной следственной группы заявили, что самолет MH17 был сбит ракетой из комплекса "Бук", привезенной из России в Первомайский район Донецкой области, который на момент катастрофы уже находился под контролем террористов.

В настоящий момент продолжается следствие. Обвинения пока не предъявлены.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в МИД РФ заявили, что США обвинили Россию в крушении малазийского лайнера над Донбассом еще до того, как самолет упал.