Германия отказалась выдать Украине Онищенко: экс-нардеп уже на свободе

Высший земельный суд Ольденбурга отказал в экстрадиции бывшего народного депутата Александра Онищенко, подозреваемого в хищении природного газа в Украине.

Такое решение было принято 29 мая, передает DW.

По мнению судей, сейчас невозможно установить, что уголовное преследование Онищенко в Украине будет совершаться по политическим мотивам.

Александр Онищенко уже на свободе в Германии rbc.ua

При этом в решении отмечается, что есть значительная вероятность, что в случае экстрадиции бывшего нардепа не будут соблюдены минимальные стандарты международного права относительно условий содержания в тюрьмах, в том числе Европейской конвенции по правам человека.

Сам Онищенко заявил "Стране", что сейчас он находится на свободе.

"Суд установил отменить арест и освободить из-под стражи. Это первое. А второе - отказать в экстрадиции", – сказал бывший нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2019 года суд в Германии арестовал Александра Онищенко без права внесения залога.

В Украине бывшего нардепа подозревают в организации схем по разворовыванию природного газа, связанных с "Укргаздобычей". Онищенко эти обвинения отрицает и заявлял о давлении со стороны Национального антикоррупционного бюро.

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