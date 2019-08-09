Генерал заставил элитный спецназ ВСУ нести ему носки на передовую

На Донбассе произошел красноречивый случай с воинами Вооруженных сил Украины, который вскрыл всю подноготную взаимоотношений в украинской армии.

О нем рассказал на своей странице в Facebook спикер международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук. По его словам, генерал заставил элитное подразделение ВСУ нести ему носки на передовую.

"Группа элитного подразделения ВСУ получила приказ как можно скорее доставить одному генералу пакет, имеющий гриф секретности. На самый передок. Рискуя своей жизнью и понимая важность поставленной задачи, спецназ выполнил свою задачу", – сообщил он.

ВСУ на Донбассе "112"

По его словам, по прибытии на место пакет был передан лично в руки генералу. Он сразу его вскрыл при бойцах.

"И достал оттуда носки, которые таким образом ему передали... Группу спецназа поднимали по полной боевой, чтобы доставить носки..." – рассердился Макарук.

Правда, в комментариях пользователи допускают, что это могла быть своего рода отработка маршрута или тренировка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее участник войны на Донбассе, разведчик ВСУ Сергей Сергеевич вызвал ажиотаж в сети сильным постом о четырех защитниках Украины, которые были убиты оккупантами 6 августа.

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