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16 апреля • обновлено в 11:47
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Генерал СБУ Шайтанов планировал убийство Авакова – Гордон

4.7т
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Задержанный генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов планировал убийство министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом на своем YouTube-канале сообщил журналист Дмитрий Гордон, ссылаясь на анонимные источники в СБУ.

"Шайтанов получил заказ ликвидировать Адама Осмаева прошлой осенью. Это чеченский добробатовец, который воевал за Украину. Наши СМИ пишут, что за ликвидацию Осмаева Шайтанову пообещали $200 тыс. и российский паспорт. По моим данным, ему было обещано от $500 тыс. до $1 млн за ликвидацию Осмаева. Шайтанов взялся нанять убийцу среди бывших альфовцев. И вот эти действия уже были под контролем СБУ", – сообщил Гордон.

По его словам, бывший сотрудник "Альфы", которого нанял Шайтанов, оказался двойным агентом.

"И он Шайтанова документировал. Осмаев был предупрежден, несколько дней назад была инсценировка его убийства. Осмаева загримировали под убитого, он лежал на земле со связанными руками. Это фото передали Шайтанову для подтверждения факта исполнения заказа (я его видел). Мои источники подтверждают, что убийство Осмаева было для Шайтанова своеобразной разминкой. Ему было поручено ликвидировать министра внутренних дел Арсена Авакова", – сообщил Гордон.

Журналист добавил, что спецслужбы России завербовали Шайтанова еще до 2014 года.

"СБУ узнали о работе Шайтанова на ФСБ, потому что по ФСБ работали американские и европейские спецслужбы. Именно они передали информацию о Шайтанове как об агенте ФСБ в СБУ", – пояснил Гордон.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
стерли меня,не нравится модеру "гордоновский к ана "л
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
обоз,не порядок,почему россию не пристегнули?
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Внаукраине Потриот, в конце статьи видали - "новость обновляется". Ещё пристегнут
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Pollak John
Pollak John
Гордон ! Перестань банить на своём ресурсе тех , кто неугоден власти и критикует её !!
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