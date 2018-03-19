Генерал ответил Савченко о готовности ВСУ к госперевороту

Заявление внефракционного народного депутата Украины Надежды Савченко о том, что в Украине имеется множество военнослужащих, готовых устроить военный переворот, не соответствует действительности.

"Сегодня, в условиях, когда Украину поддерживает весь демократический мир, захват власти вооруженным путем только на пользу России, это в очередной раз приведет к расколу страны", - заявил в комментарии "Обозревателю" экс-заместитель главы СБУ, председатель Союза офицеров Украины, генерал-лейтенант Александр Скипальский.

Отвечая на просьбу прокомментировать слова Савченко, генерал заметил: "Я такой информацией не владею. Но в Союзе офицеров, который больше 25 лет живет жизнью Вооруженных Сил и других вооруженных формирований, наверное, обладают более достоверной информацией, чем госпожа Савченко".

В то же время Скипальский признал: "Пятая колонна в Украине есть – это те, кто не видят реального врага, реального агрессора в лице РФ, которая напала на Украину, отобрала часть территории и продолжает убивать наших военных".

Вместе с тем он подчеркнул: "Сегодня ВСУ должны надежно защищать нашу страну, нашу государственность и осознавать усиление реальной угрозы со стороны России – она становится все более агрессивной, все более опасной. Их задача – усиливать обороноспособность, повышать боеготовность, мотивированность украинских бойцов, а задача народа - в рамках Конституции отстранять негодяев от власти".

В заключении генерал заметил, что СМИ "много пишут об утомленной нервной женщине Савченко", и мало уделяют внимания прямым доказательствам причастности России к тому, что происходит на Донбассе. В частности, тому факту, что оружие "армий" "ДНР" и "ЛНР" - "с российских складов, с российской маркировкой". "Это демонстрация всему миру, что Россия является пособником терроризма, это подтверждение их роли", - подчеркнул он.

Как писал "Обозреватель", в интервью "Страна.ua" Савченко заявила, что в Украине более чем достаточно военных, готовых устроить в стране военный переворот.