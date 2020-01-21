Генерал Микац: Россия отправляет в Украину отребье, а у нас воюют лучшие парни

Оборона донецкого аэропорта от оккупационных сил РФ и пророссийских вооруженных группировок шла с 26 мая 2014 года по 22 января 2015-го, пока противник артиллерией не уничтожил все строения.

Бои за донецкий аэропорт стали символом несокрушимости и боевого духа украинского войска, а защитники терминалов получили прозвище - "киборги".

Генерал-майор Олег Микац тогда командовал 93-й отдельной механизированной бригадой ВСУ, которая вместе с другими подразделениями Вооруженных сил, добровольцами держали ДАП.

В первой части интервью OBOZREVATEL начальник штаба - первый замкомандующего ОК "ЗАПАД" вспомнил о начале войны, рассказал о звонках главарей боевиков, героизме наших военных и почему было так важно держать аэропорт.

Генерал Микац

- В апреле 2014-го после поездки в уже захваченный стрелковцами Славянск я не осознала масштабов беды. Была надежда, что вот-вот все закончится. Но первый бой в Донецком аэропорту (26 мая 2014 года) стал для меня страшной точкой отсчета настоящей войны. Оказаться под обстрелом, увидеть рядом боевиков с "мухами", наши истребители и вертолеты, работающие по целям… На минуту даже показалось, что это киносъемки, а потом реальность обрушилась с головой. Когда у вас появилось понимание, что это самая настоящая война?

- Ощущение войны, именно в таком понимании, появилось, наверное, с первыми погибшими, которых увидел.

Сначала 22 мая было нападение группы Гиркина под Волновахой, а 23-го они точно так же пытались захватить мой блокпост в районе Золотого Колодца (Добропольский район Донецкой области).

В результате двое военнослужащих снайпером были убиты на месте, еще один с пулей в шее был госпитализирован, его доставили в Харьков, но, к сожалению, он умер.

Когда вертолетами меня со снайперами, с моей роты снайперов, доставили на этот блокпост, мы посмотрели, что творится… Люди, которые были там первыми, поняли, что это не виртуальное "где-то что-то". Вот лежит мертвый сепаратист с автоматом в руках, вот только что вертолетом забрали наших убитых товарищей, вот скорая помощь отвезла раненого…

Оказалось, что война действительно тут – вот она, рядом! Вот обстреливают, вот пытаются захватить... и никто точно не играет. Это не как в Counter-Strike, где перезагрузил игру и можно начать заново. А тут нужно уже сейчас принимать решение. Единственно верное, правильное решение.

Наверное, с этого момента уже было понятно, что началась война. В дальнейшем, когда мы стояли под Добропольем, вторая батальонная тактическая группа была обстреляна пришедшим из Чечни ГРАДом.

Когда одна из машин была нами захвачена, мы по документам посмотрели – да, действительно, уже кадровые россияне с нами воюют.

– После мая в районе ДАП было относительное затишье, а потом, насколько помню, уже жестко в сентябре?

– Летом было затишье везде, но не в ДАПе. Потому что люди, которые находились на РЛС (так называемый "Зенит"), были под постоянным огнем – в окружении, грубо говоря. И спецназ, и 72 бригада находились в аэропорту и контролировали его – были периодически попытки их захватить.

В районе Красноармейска (позднее был переименован в Покровск - прим. авт.) мы тогда стояли - ближе к Карловке. И в район Новоселовки Второй я отправлял артиллерию. 93-й бригады там еще не было, мы выполняли огневые задачи по поддержке защитников ДАП, которые там находились.

Донецкий аэропорт Фото Сергея Лойко

Сначала был освобожден поселок Пески, была деблокада аэропорта, освобожден город Авдеевка и потом уже начались бои непосредственно в ДАП.

И если после первого "минска" (Минское соглашение было подписано 5 сентября 2014 – прим. Авт. ) более-менее "прошло" затишье по всему фронту, по линии соприкосновения, то в аэропорту его ни дня не было.

- Там еще кто-то очень хотел к определенной дате сделать "подарок".

- Да, Гиви бахвалился, что хотел на день рождения Путина аэропорт взять, периодически они вообще заявляли, что контролируют ДАП.

Особо ожесточенные бои начались, наверное, с 20 сентября и примерно до середины октября. Это были самые жестокие бои… Потом опять небольшое затишье – была попытка реализовать минские договоренности.

Нас периодически то пытались атаковать, то переставали, отходили, то артисты к ним приезжали какие-то. Помните, как Пореченков "красовался"? Журналистов куча…

- Да, известный актер в один миг превратился в преступника. Его тогда сразу внесли в базу "Миротворец". А потом...

Российский актер Михаил Пореченков на позициях оккупантов в районе аэропорта "Донецк" (октябрь 2014 г.)

– Потом, когда пришли десантники (сначала 79-я бригада, 25-я бригада) стало гораздо легче. Появилась уверенность в том, что несмотря ни на какие происки мы аэропорт удержим.

Территория очень большая, сил и средств, честно скажу, не хватало именно из-за огромной площади. Новый терминал, старый, вышка управления полетами, пожарка, гостиница… Плюс периметр держали еще определенное время.

"Киборги" выстояли, не выдержал бетон

– Очень тяжело вспоминать. Многие наши ребята были ранены, погибли. Многие добровольцы бросали хорошую работу и шли воевать. У них были семьи, маленькие дети…

– Вспомню один день. Когда уже начались январские бои... В районе Опытного, Водяного стояли десантники. Тогда уже добровольцы начали заходить в аэропорт – я имею ввиду ВСУ, но на добровольной основе. Кто-то боялся, кто-то не оглядываясь шел вперед…

Вот людям говоришь – надо выполнить поставленную задачу, потому что в аэропорту находятся наши парни, надо сделать вот это и это. Мне запомнилось, как один из десантников, не знаю из какой бригады, попросил МТЛБ, чтобы можно было заехать под броней.

Десантники постояли и послушали, что им рассказывают, потом один поднимается и говорит:

"Ну що, хлопці, пішли. Якщо написано на роду померти, то ми помремо, а ні – то будемо героями"

Собрались пацаны и пошли в аэропорт...Такие моменты запоминаются, люди оставляли страх в стороне.

- Вы вспомнили, как главари боевиков постоянно запускали "дезу", что ДАП под их контролем…

- Они мне даже предложения разные делали (смеется – прим. Авт.) На мой телефон звонил Гиви. Мол, так и так, мы все равно аэропорт возьмем – оставь его. Скажи куда надо пострелять - мы постреляем, а ты потом скажешь, что не смог удержать ДАП.

Гиви и угрожал: "я тебя поймаю, почку вырежу", всякое такое. Я тогда еще полковником был, а что ж меня ловить – ну, давай, иди сюда. Почему-то не пришел.

Моторола тоже выходил на меня – "потроллить" любил. Звонит: "Ну, ты. Слышишь, мне там мины надо, боеприпасы. Давайте побольше привозите в аэропорт, а я приду возьму". Говорю ему: "Иди-иди, там с правой стороны в новом терминале лежат – приходи, забирай".

– И где они сейчас – на том свете.

– Да, самоликвидировались. Один не умел лифтом пользоваться, второй, похоже, неосторожно курил в постели.

Одиозные командиры боевиков - Моторола (Арсен Павлов) и Гиви (Михаил Толстых). Погибли в 2016 и 2017 г.

- В январе 2015 года окончательно был разрушен ДАП и нашим воинам не было смысла там оставаться. Все эти годы не утихают споры: а может не стоило так долго удерживать аэропорт?

- Всем было понятно одно: если бы мы не удерживали аэропорт, то оккупанты двигались бы дальше по Донецкой области и выходили на границу других областей.

Было бы их движение вперед, но они тут "обломались" и ничего не смогли сделать. Все их атаки были разбиты об аэропорт.

Противника мы сковывали, противник никуда дальше не двигался, не продвигался и не мог продвинуться.

Плюс ко всему это была возможность провести следующие волны мобилизации, подготовиться, восстановить вооружения, подтянуть артиллерию. За это время Вооруженные силы окрепли, люди обучились и были готовы продолжать достойно давать отпор российским войскам.

- Уже 2020 год, гибридная война продолжается. Казалось бы, уже столько доказательств российской агрессии, но все равно то тут, то там начинают: "Да там одни местные..." и тому подобное.

– Всем понятно, что там были кадровые россияне, в первую очередь. И "руководители" – сто процентов все были оттуда.

В октябре 2014-гов районе метеовышки группой моих снайперов были захвачены российские артиллеристы – шесть человек. Один вообще приехал по мобилизации с Дальнего Востока – командир БАР (батареи артиллерийской разведки). Потом, когда начались январские бои в районе "Зенита" – то же самое. У россиян, которых взяли в плен, были с собой военные билеты. Еще очень много было наемников. Осетины, абхазы, буряты...

Огромная несправедливость в том, что Россия к нам отправляла отребье, которое не могло найти себя нигде в жизни, которое могло только убивать и грабить, а с нашей стороны, к сожалению, воевали и погибали лучшие. Умные, образованные, настоящие патриоты, которые стояли до последнего…

"Война" Фото Сергея Лойко

К сожалению, тех просто было больше. Но мы их сдержали. И это, еще раз подчеркну, дало возможность государству, в первую очередь Вооруженным силам, подготовиться для того, чтобы остановить российскую агрессию.

(Продолжение следует...)

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