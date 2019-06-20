ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Блоги - Новости расследований

Ганна Маляр
Ганна Маляр
Кандидат юридичних наук, експерт-кримінологВсе статьи автора

Убийство Даши Лукьяненко - последняя точка?

1.4тЧитать материал на украинском

Лента моего ФБ заполнена слезами и отчаянием людей, которые не знали лично Дашу Лукьяненко из Одесской области, но все эти дни надеялись, что ее найдут живой. Девочка белым днем шла по поселку на кружок по танцам и исчезла.

Тело девочки без одежды нашли в выгребной яме 22-летнего жителя этого же поселка. Перед убийством он пытался ее изнасиловать.

Я вынуждена писать подробности трагедии, от которых стынет кровь, потому что, к сожалению, изменения в уголовное законодательство по защите детей прокладываются смертью самих детей. Это страшный сюр, я понимаю возмущение всех, кто сейчас это читает... Но даже в США закон о введении реестра педофилов носит фамилию изнасилованной и убитой девочки Меган. Ведь именно ее смерть стала последней каплей для общества, которое начало требовать решительных изменений в законодательство.

Даша

Даша

У нынешнего созыва ВР еще есть шанс проголосовать за законопроект 6607, который направлен на защиту детей от сексуального насилия.

Так, его редакция - это результат компромисса с защитниками прав педофилов, потому что это демократия. Но тем не менее, принятие закона введет реестр лиц, осужденных за половые преступления против детей, введет химическую кастрацию для педофилов (хотя и в очень усеченном варианте по сравнению с тем, что мы предлагали, но введет) и усилит ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы за повторное совершение полового насилия против ребенка.

Я тегаю всех народных депутатов, которые есть у меня в друзьях. Для таких законопроектов не имеют значения политические взгляды - это проблема, которая аполитична и должна объединить всех.

Сделайте важное дело - поддержите законопроект 6607 !

Уважаемые депутаты - всю информацию о законопроекте наш авторский коллектив готов предоставить в любой момент, ответить на все ваши вопросы, норму о хим.кастрации разрабатывали врачи-психиатры в соответствии со всеми требованиями этой отрасли.

И я искренне благодарна всем СМИ, неравнодушию журналистов - за поддержку этой темы и законопроекта.

Новости
"Я ее душил, затем раздел": подробности гибели Даши Лукьяненко под Одессой

Вот сейчас опять начались звонки, опять будем делать сюжеты, статьи.... но для чего? Важно принять эти изменения, наконец!

Убийство Даши Лукьяненко - последняя точка?

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Даша Лукьяненко: убийство девочки на Одесщине" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Ганна МалярГанна Маляр
Темы
Даша Лукьяненко: убийство девочки на ОдесщинеКриминал
Место
Украина
Теги
педофилыВерховна Рада Українизаконопроектдетиизнасиловали ребенканасилие
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel