Лента моего ФБ заполнена слезами и отчаянием людей, которые не знали лично Дашу Лукьяненко из Одесской области, но все эти дни надеялись, что ее найдут живой. Девочка белым днем шла по поселку на кружок по танцам и исчезла.

Тело девочки без одежды нашли в выгребной яме 22-летнего жителя этого же поселка. Перед убийством он пытался ее изнасиловать.

Я вынуждена писать подробности трагедии, от которых стынет кровь, потому что, к сожалению, изменения в уголовное законодательство по защите детей прокладываются смертью самих детей. Это страшный сюр, я понимаю возмущение всех, кто сейчас это читает... Но даже в США закон о введении реестра педофилов носит фамилию изнасилованной и убитой девочки Меган. Ведь именно ее смерть стала последней каплей для общества, которое начало требовать решительных изменений в законодательство.

Даша

У нынешнего созыва ВР еще есть шанс проголосовать за законопроект 6607, который направлен на защиту детей от сексуального насилия.

Так, его редакция - это результат компромисса с защитниками прав педофилов, потому что это демократия. Но тем не менее, принятие закона введет реестр лиц, осужденных за половые преступления против детей, введет химическую кастрацию для педофилов (хотя и в очень усеченном варианте по сравнению с тем, что мы предлагали, но введет) и усилит ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы за повторное совершение полового насилия против ребенка.

Я тегаю всех народных депутатов, которые есть у меня в друзьях. Для таких законопроектов не имеют значения политические взгляды - это проблема, которая аполитична и должна объединить всех.

Сделайте важное дело - поддержите законопроект 6607 !

Уважаемые депутаты - всю информацию о законопроекте наш авторский коллектив готов предоставить в любой момент, ответить на все ваши вопросы, норму о хим.кастрации разрабатывали врачи-психиатры в соответствии со всеми требованиями этой отрасли.

И я искренне благодарна всем СМИ, неравнодушию журналистов - за поддержку этой темы и законопроекта.

Вот сейчас опять начались звонки, опять будем делать сюжеты, статьи.... но для чего? Важно принять эти изменения, наконец!

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