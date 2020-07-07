ФСБ прокомментировала задержание активистов в Крыму: приписывают терроризм

В Федеральной службе безопасности России заявили, что задержали в оккупированном Крыму якобы "трех главарей и четырех активных участников запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".

Об этом журналистам ТАСС сказали 7 июля в Центре общественных связей ФСБ, отметив, что в отношении задержанных уже возбуждены уголовные дела.

"Сотрудниками ФСБ во взаимодействии с подразделениями МВД и Росгвардии в Республике Крым пресечена деятельность ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Задержаны три главаря и четверо рядовых активных участников", – заявили представители ФСБ.

По данным службы, задержанные якобы осуществляли антиконституционную деятельность, "основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти".

"С применением мер конспирации в ходе собраний они распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды крымских мусульман", – сказали в ФСБ.

Там добавили, что у задержанных изъяли "значительное количество запрещенных в РФ пропагандистских материалов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", средств связи, электронных носителей информации".

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму 7 июля российские силовики провели обыски в домах у крымских татар. В результате было задержано несколько человек.