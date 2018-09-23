Флот Украины подобрался к Крыму: стало известно об опасных инцидентах

Переход через Керченский пролив в Азовское море украинских военных кораблей A500 "Донбасс" и A830 "Корец" проходил в сложной обстановке и сопровождался опасными инцидентами со стороны сил России.

Об этом сообщили 23 сентября в командовании Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины. В пресс-центре подчеркнули, что украинские ВМС "не просили разрешения у страны-агрессора, а реализовали свое право на свободное плавание Керченским проливом и Азовским морем в соответствии с Конвенцией ООН и международными соглашениями".

"На Черном море корабли украинских ВМС непосредственно сопровождались разведывательным кораблем Черноморского флота "Приазовье" и пограничными сторожевыми кораблями РФ "Аметист" и "Дон". В Керченском проливе для непосредственного сопровождения было задействовано более 10 кораблей и катеров ФСБ и Черноморского флота РФ. Самолеты страны агрессора неоднократно совершали облет наших кораблей, в том числе на предельно низких высотах ", - говорится в сообщении.

В командовании подчеркнули, что "силы страны агрессора допустили ряд опасных инцидентов".

Как писал OBOZREVATEL, российское "пограничное управление по Республике Крым Федеральной Службы Безопасности" в субботу, 22 сентября, заявило о "вторжении" украинских кораблей.