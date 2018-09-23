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Флот Украины подобрался к Крыму: стало известно об опасных инцидентах

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Переход через Керченский пролив в Азовское море украинских военных кораблей A500 "Донбасс" и A830 "Корец" проходил в сложной обстановке и сопровождался опасными инцидентами со стороны сил России.

Об этом сообщили 23 сентября в командовании Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины. В пресс-центре подчеркнули, что украинские ВМС "не просили разрешения у страны-агрессора, а реализовали свое право на свободное плавание Керченским проливом и Азовским морем в соответствии с Конвенцией ООН и международными соглашениями".

"На Черном море корабли украинских ВМС непосредственно сопровождались разведывательным кораблем Черноморского флота "Приазовье" и пограничными сторожевыми кораблями РФ "Аметист" и "Дон". В Керченском проливе для непосредственного сопровождения было задействовано более 10 кораблей и катеров ФСБ и Черноморского флота РФ. Самолеты страны агрессора неоднократно совершали облет наших кораблей, в том числе на предельно низких высотах ", - говорится в сообщении.

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В командовании подчеркнули, что "силы страны агрессора допустили ряд опасных инцидентов".

Как писал OBOZREVATEL, российское "пограничное управление по Республике Крым Федеральной Службы Безопасности" в субботу, 22 сентября, заявило о "вторжении" украинских кораблей.

Место
Украина
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Николаев Олег
Николаев Олег
Сколько шаровар будет постирано.
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Крым Андрей
Крым Андрей
"Никаких эксцессов и ЧП по время движения судов не было, опасных приближений со стороны российского сопровождения не было. Украинские суда будут направлены в Бердянск для формирования базы военно-морского флота..." (Степан Полторак) Скаклы уж врите что-то одно. А то по версии Полторака - лёгкая прогулка, а по версии Главсвина и ко. впору хэроев всем участникам перехода присваивать.
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Володимир
Володимир
Крым Андрей, это ты от обезвоживания такое пишешь или парами аммиака травонулся,крысчанин?
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