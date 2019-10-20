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20 октября • обновлено в 16:55
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"Это конечная": абсурдная акция за Россию в Луганске разозлила сеть

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Украинский журналист Роман Цимбалюк высмеял пропагандистскую акцию в подконтрольном террористам Луганске за присоединение к Российской Федерации.

Соответствующий пост, в котором он обратился к жителям самопровозглашенной "Луганской народной республики", появился на его странице в Facebook

"Вы уже де-факто в России. Она такая. Это конечная. Поезд дальше не идет. Другая Россия только в телевизоре, только там россияне всех побеждают. В жизни – это нищета и свежий воздух", – написал он.

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Митинг в Луганске

Митинг в Луганске

Соцсети

"Освободители" освободили регион от заводов и фабрик. Но не надо расстраиваться – взамен комендантский час..." – добавил журналист.

Отметим, в комментариях ему ответили, что митинг является лишь трюком пропаганды. Некоторых пользователей сети разозлила акция в Луганске.

"Это конечная": абсурдная акция за Россию в Луганске разозлила сеть

Скрин комментариев к посту

"Это конечная": абсурдная акция за Россию в Луганске разозлила сеть

Скрин комментариев к посту

"Это конечная": абсурдная акция за Россию в Луганске разозлила сеть

Скрин комментариев к посту

"Это конечная": абсурдная акция за Россию в Луганске разозлила сеть

Скрин комментариев к посту

"Это конечная": абсурдная акция за Россию в Луганске разозлила сеть

Скрин комментариев к посту

Напомним, накануне на центральной площади Луганска люди выстроились в надпись: "Мы хотим в Россию". Как утверждают сепаратистские ресурсы, участие в акции приняли около 2 тысяч местных жителей.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Служба безопасности Украины задержала на линии разграничения на Донбассе бывшего террориста "батальона "Заря" из "ЛНР", который хотел вернуться в оккупированный Донецк.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт российская пропаганда
Персона
Роман Цимбалюк
Место
Украина Луганск
Теги
Новости ЛНР Новости Донбасса пропаганда фотографии соцсети
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Когда ж Рома в Киев танец то вернется???Мло того что сам дышитт свежим московским воздүхом безвылазно уже 12 лет,дак и еще припер на конечную остановку жену и детей...
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Тарас Бор
Тарас Бор
Дык в педерации 85% территории малоосвоены или неосвоены вообще.Места хватит всем.Добро пожаловать в рассейские ебеня,лугандонцы.
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Александрович Валера
Александрович Валера
Во окопался в Москве . Никакой морковкой в Украину не выгнать
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