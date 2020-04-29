Афера с жильем Нацгвардии: суд увеличил залог подозреваемому до 3 млн грн

Высший антикоррупционный суд взыскал в пользу государства 500 тысяч гривен залога за неявку в суд фигуранта по делу о завладении имуществом Национальной гвардии и увеличил размер залога.
Апелляционная палата удовлетворила жалобу прокурора САП по поводу неявки подозреваемого на два судебных заседания по рассмотрению ходатайств о взыскании залога с другого фигуранта дела, сообщается на странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.
Из-за нарушений процессуальных обязанностей суд увеличил подозреваемому размер залога до 3 миллионов гривен.
В сообщении Апелляционной палаты сказано, что сумма внесенного залога составляла 1 536 800 гривен, из которых суд взыскал 536 800 гривен.
Средства в сумме 1 миллион гривен считаются внесенными, а остальную сумму залога в размере 2 миллионов гривен могут внести сам подозреваемый или залогодатель не позднее пяти дней со дня избрания меры пресечения в виде залога.
Постановление вступило в законную силу с момента его провозглашения и обжалованию не подлежит.
В САП уточнили, что на момент совершения преступления фигурант занимал должность заместителя руководителя Государственной строительной корпорации.
"Украинская правда" отмечает, что речь идет о Сергее Якусевиче, который не являлся на заседания о взыскании залога с другого фигуранта дела – экс-нардепа Максима Микитася.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Высший антикоррупционный суд отказался арестовать экс-нардепа Максима Микитася, которого подозревают в завладении чужим имуществом.
В Украине под прикрытием крупнейшей строительной госкорпорации "Укрбуд" существует масштабная империя. Сама корпорация не раз фигурировала в многочисленных скандалах.
Массовая застройка со стороны "Укрбуда" происходит благодаря постоянным взносам новых инвесторов и сомнительным тендерам. Долгое время корпорацией руководил народный депутат Украины VIII созыва Максим Микитась.
Ранее он был уличен в новой афере, когда победил в тендере на реконструкцию транспортной развязки на Шулявском мосту. Это случилось с помощью связанных с Микитасем компаний.
14 мая к должностным лицам "Укрбуда" с обысками приходили работники НАБУ. Следственное действие проводилось в ходе расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой главное управление Нацгвардии, по версии следствия, утратило активы на 81,6 млн гривен.
В конце августа 2019 года против скандального застройщика открыли еще одно дело.
Киевская администрация выдала фирме с орбиты Микитася выходные данные на строительство 51-метрового комплекса в Печерском районе столицы.
Строительная корпорация "Укрбуд" снова оказалась в центре скандала. 17 сентября народный депутат VII-VIII созывов Наталия Новак заявила, что компания уклоняется от уплаты налогов.
В Киеве 2 октября у офиса государственной строительной корпорации "Укрбуд" устроили пикет.
Совет директоров государственного "Укрбуда" в ноябре утвердили на пост президента Сергея Кучера. Он известен целым рядом схем в строительной сфере и является партнером Микитася.
Суд взыскал в пользу государства залог бывшего народного депутата и скандального застройщика Максима Микитась, которого подозревают в завладении имуществом Нацгвардии на более чем 81 миллион гривен.
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