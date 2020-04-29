Афера с жильем Нацгвардии: суд увеличил залог подозреваемому до 3 млн грн

Высший антикоррупционный суд взыскал в пользу государства 500 тысяч гривен залога за неявку в суд фигуранта по делу о завладении имуществом Национальной гвардии и увеличил размер залога.

Апелляционная палата удовлетворила жалобу прокурора САП по поводу неявки подозреваемого на два судебных заседания по рассмотрению ходатайств о взыскании залога с другого фигуранта дела, сообщается на странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

Из-за нарушений процессуальных обязанностей суд увеличил подозреваемому размер залога до 3 миллионов гривен.

В сообщении Апелляционной палаты сказано, что сумма внесенного залога составляла 1 536 800 гривен, из которых суд взыскал 536 800 гривен.

Средства в сумме 1 миллион гривен считаются внесенными, а остальную сумму залога в размере 2 миллионов гривен могут внести сам подозреваемый или залогодатель не позднее пяти дней со дня избрания меры пресечения в виде залога.

Постановление вступило в законную силу с момента его провозглашения и обжалованию не подлежит.

В САП уточнили, что на момент совершения преступления фигурант занимал должность заместителя руководителя Государственной строительной корпорации.

"Украинская правда" отмечает, что речь идет о Сергее Якусевиче, который не являлся на заседания о взыскании залога с другого фигуранта дела – экс-нардепа Максима Микитася.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Суд взыскал в пользу государства залог бывшего народного депутата и скандального застройщика Максима Микитась, которого подозревают в завладении имуществом Нацгвардии на более чем 81 миллион гривен.

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