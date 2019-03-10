|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Блоги - Новости расследований

Фашик Донецкий
Фашик Донецкий
Украинский блогер из ДонецкаВсе статьи автора

Исповедь штурмовика "ДНР": как русские учили убивать

17.6т

Я два года не решался написать этот текст, ибо статья реально страшная и жесткая. Но сейчас пришло время, ибо некоторые двуногие особи с Украинскими паспортами до сих пор не поняли за что и против кого идет война на Востоке Украины. Рассказ будет от первого лица, чтобы максимально передать кашу в голове коллаборанта и ненависть. Слепую ненависть ко всему, что связано с Украиной

Меня зовут Славик. Я ненавижу Украину сколько себя помню. Майдан для меня был цирком с конями, я апплодировал стоя расстрелам людей в Киеве и никогда принципиально не разговаривал на Украинском. Ибо это придуманный язык, а Украину как страну придумали американцы.

Новости
Донбасс на коленях: к лотку приучен, команды выполняет!

В 2014 году я понял лично для себя, что нужно защищать русскоговорящих в Донецке, ибо придут бендеровцы и будут вешать всех, кто разговаривает на русском.

И я встал на "защиту" Донбасса. С марта по май я помогал лично и участвовал в захватах админзданий в Донецке. Да, в основном это были картинные захваты [с одного входа мы делали картинку для рос сми, а во втором нам открывали двери и запускали вовнутрь], но я лично участвовал в так называемых захватах оружейных складов МВС Украины, блокировании военных частей в Донецке и т д. Русские нам конечно помогали, я этого не скрываю, без них у нас бы вообще ничего не вышло.

Новости
ЧП с "воинами ДНР", или Боевые гуси-б*ндеровцы

После захвата админзданий и складов вооружений, я понял, что должен с оружием "защитить" Донбасс и пошел воевать в Восток Ходаковского. Я фактически не умел стрелять, ибо, отслужив в армии Украины в основном умел красить бордюры и подметать. Но это не было чем-то новым для моих командиров из рф - они быстро научили меня обращаться с гранатометами, автоматами и пулеметами.

Я закипал от злости и хотел убивать Украинцев любыми способами, рвался на передовую и таки попал. Правда, ненадолго - в боях с американским спецназом [Укры не умеют так воевать] я получил ранение и выбыл из строя до октября 2014 года.

Новости
Оккупанты признались в высокой смертности: 11 причин

Ранение я получил под Саур-Могилой. Никогда не забуду после удара артиллерии с территории рф нас послали зачищать один из близлежащих поселков и как мы добивали всех, кто выжил. Мы не жалели никого вообще, мы добивали даже мертвых. Группа Мильчакова помогала нам зачищать тот поселок, мы учились у них безжалостности: как убивать женщин и девушек, как убивать семьи тех, кто помогал Украм, как снимать с мертвых все, что может пригодиться и идти дальше. Зачистка была похожа на боевик, только спецэффекты в разы круче.

Первого Украинца я убил за то, что на вопрос: зачем ты сюда пришел? он ответил что-то вроде - "захищати територіальну цілісність України". Он был пленный, но я решил, что нет ему пощады. И пристрелил на глазах у его сослуживцев.

После этого мне недели 2 снились кошмары с тем Украинцем + иногда спазмы гортани были. Но русский кадровый офицер сказал, что это нормально и чтоб я не переживал.

Офицер рф не соврал, на все следущие смерти Укров я не обращал внимания: убивал из автомата, из пулемета, добивал раненных ножом. Я просто привык убивать их.

Новости
"Герой ДНР": абхазский миллионер

После отработки русских артиллеристов мы добивали всех раненных. Русские постоянно нам твердили, мол зачем мучиться с мусором. Под Многопольем мы добили очень много раненных, а пленных, которых взяли, отдали россиянам для картинки в сми.

Подлечившись, я пришел обратно в батальон Восток, чтобы продолжить мстить бендерам. Россияне как раз решили создать штурмовые роты в каждом подразделении и пошел учиться на снайпера.

Учили убивать меня русские инструктора, специалисты экстра класса. Да, много муштровали, но результат того стОит. Первый боевой выход в качестве снайпера помню очень хорошо: я работал в двойке с кадровым русским военным из Дагестана под ДАПом, моя задача прикрывать его, он убивал радистов и снабженцев.

Новости
Страшная новость, которую пытаются скрыть оккупанты

Винтовки нам привозили из рф, патроны и оптику тоже. За время боев за ДАП моя штурмовая рота потеряла треть личного состава, но я отработал на отлично: убил 5 Киборгов, 2 водителей мтлб [в шахте накопал патрон со стальным сердечником]+ в 1 машину я попал с рпг.

После захвата Аэропорта мы зачищали территорию гранатами и стреляли наугад. Раненных и оставшихся под завалами не жалели, добивали их. За свою службу под ДАПом я получил крест дыныры и еще пару медалек.

Потом нашу штурмовую роту перебросили под Углегорск и в район Дебальцево, там мы окружали Укров все вместе: танкисты из Бурятии, Оплот, Восток, Сомали и спецназ из рф. В Углегорске было очень сложно, если честно: вроде бы россияне полностью накрывали город, только зайди и зачисти, но... Но проклятые Укры при зачистке вылазили из нор и рубились со штурмовиками насмерть.

Новости
Монолог железнодорожника ''ДНР'': нас ждет поездопад

Да, наша первая зачистка прошла Углегорска успешно: мы взяли 15 пленных и 8 Укрова убили. Но мы не могли выбить Укров из города, их не брала артиллерия и пули. Через несколько дней мы выяснили причину, по которой никак не можем взять Углегорск: в Углегорске было много предателей Донбасса, парней с Горловки, Донецка, Луганска, Макеевки, которые воевали на стороне Хунты.

Факт того, что мы воюем против своих земляков, нас сильно злил. Поэтому при малейшем подозрении, что в строении находятся Укры, мы подгоняли гаубицы и стреляли по ним прямой наводкой. Зачистку делали гранатами и шмелями, чтоб наверняка. Правда, потом нам дали добро на то, чтобы убивать и не брать в плен всех тех, у кого прописка с Донбасса. Я очень радовался этому, ибо очень хотел лично наказать предателей дыныры.

После взятия Дебальцево я получил опять ранения и попал в госпиталь. На удивление, очень быстро пошел на поправку, видимо сказалось то, что я очень хотел на передовую. После госпиталя я вернулся в Восток и немного поубивал в районе Марьинки. Правда, там я понял, что Минск - это предательство, Укры каждый день ложили и ложат наших парней пачками, а москва молчит. Потому я ушел на гражданку.

Новости
Приключения дончанина в Киеве: цените то, что имеете

Эпилог. Из того состава штурмовой роты, что я начинал, 4 раза на 90% обновился личный состав. Мы похоронили почти 120 человек местных парней, а 70 трупов россиян отправили домой к женам и родне в цинковых гробах. Грустно то, что я видел горы трупов наших бойцов, которые россияне использовали как пушечное мясо. Этих бойцов не считал никто, их хоронили быстро и по частям, хотя именно они ложились костьми там, где не могла результата добиться артиллерия. Правда, свою супер-пупер спецуру русские тоже не жалели во время масштабных боев, их прикапывали как собак. После захвата Дебальцево очень много бойцов переплавили вместе с сожженными машинами, ибо никто не хотел доставать обгоревшие тела и отмывать сгоревшую броню от трупов.

Вообще, хочу сказать, что нам нагло врали по тв, по радио и в интернете про тупых Укров. В реальной они оказались хитрые и мстительные, они постоянно развивались в плане тактики и стратегии + им

всегда волонтеры помогали, в отличие от нас [за время моего пребывания в армии дыныры жители Донецка мне даже носки не купили].

Новости
Тетя Карма: что происходит в ''ДНР'' с теми, у кого не хватает мозгов

Грустно все. Сейчас я живу в рф, уехал к родственникам, ибо бухать начал и кошмары каждый день снились на гражданке. Имею паспорт дыныры, русский не дают, а Украинский выбросил в 14 году. Получаю зарплату в рф ниже на 30 %, чем получает россиянин, выполняя аналогичную работу.

Постоянно имею проблемы с полицией рф, которые требуют показать паспорт страны, а не как они говорят "оригами".

Воевать больше не хочу. Идея наваросии предана в Минске. Дедам я свой долг отдал, против фошиздов повоевал. Не жалею ни о чем, но и быть мишенью не хочу - Украм постоянно оптику и винтовки привозят, а в армии дыныры берцы дырявые. Позорище.

Службу в рядах дыныры вспоминаю как ночной кошмар. Часто опять снится тот хлопец, которого я убил за то, что он "захищав територіальну цілісність України", он зовет меня к себе, без злости и ненависти.

После этого я просыпаюсь с комом в горле и в холодном поту, курю, выпиваю стакан водки и понимаю, что я по сути никто в рф, хоть и убивал за интересы россии, а того хлопца хоронили как героя. Россия меня предала. Грустно.

P.S. Хчешь помочь русскому мальчику приехать с Донбасса домой в гробу? Это просто - инструкции на сайте http://hunta.in.ua/

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Фашик ДонецкийФашик Донецкий
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
31
5
Смешно
8
Интересно
63
Печально
19
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Украинец Андрей
Украинец Андрей
Когда сдохнет попадет в АД
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Stepanchenko Bander
Stepanchenko Bander
Боже! Какая падаль расплодилась на том долбаном бамбасе. И нас уговаривают жить с ними в одной стране. Мы будем приходить на их могилки. Пописять.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Кот Бегемот
Кот Бегемот
Придёт время и этого "героя" экстрадируют в Украину...
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Levitsky Valery
Levitsky Valery
Кот Бегемот, На пожизненное.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги