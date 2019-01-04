Фаланги отрезали, глаз залило кровью: в Херсоне женщины подорвались на петардах

В Херсоне две молодые женщины подорвались на петардах во время празднования Нового года.

Так, одна из них, праздновала вместе с родителями мужа на Забалке. В новогоднюю ночь хозяева вышли во двор, чтобы наблюдать за праздничным салютом, сообщает "Херсон Типичный".

Они пригласили с собой и гостью, причем кто-то вручил ей целый блок из нескольких подожженных петард. При этом одна из них взорвалась прямо в руках у женщины. Затем ее отвезли в городскую клиническую больницу имени Афанасия и Ольги Тропиных.

УНН

Там пациентку оперировали на протяжении нескольких часов, и хирурги вынуждены были ампутировать несколько ногтевых фаланг.

На Бериславском шоссе другая горожанка в новогоднюю ночь тоже отправилась во двор многоэтажки посмотреть, как другие члены компании бросают петарды. "Гремучка" срикошетировала от асфальта, и попала прямо в глаз 29-летней женщине.

Глаз у нее сразу залился кровью и помутнел, им она теперь видеть не может. После стабилизации состояния ее намерены отправить в Одессу – возможно, тамошние офтальмологи смогут вернуть ей зрение.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове во вторник ночью, 1 января, при попытке запустить фейерверк 34-летний мужчина получил многочисленные рваные раны лица и ампутацию кисти.