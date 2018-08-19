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"Это уже слишком!" Террористы забили тревогу из-за "китайских наемников" в рядах ВСУ

9.7тЧитать новость на украинском

Террористы "ДНР" якобы заметили на одной из позиций бойцов ВСУ на оккупированном Донбассе флаг Китая.

Об этом заявил "начальник пресс-службы армии ДНР" Даниил Безсонов. Блогер Necro Mancer в Twitter опубликовал соответствующее видео.

Террорист утверждает, что в рядах ВСУ есть много наемников из стран Запада. По его словам, ранее оккупанты якобы видели на позициях защитников Украины флаги Польши, США, Венгрии и Чехии.

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Безсонов заявил, что недавно на позиции ВСУ был замечен также флаг Китая. Однако утверждать о присутствии китайских военнослужащих на Донбассе он не стал, пообещав сообщить руководству Поднебесной об использовании ее символики в Украине.

"К польским и шведским наёмникам на промке мы привыкли, но китайцы - это уже слишком. Я буду жаловаться Си Цзиньпину (президент Китая. - Ред.) - коротко передал содержание заявления террориста блогер.

Как писал OBOZREVATEL, недавно террористы пригрозили ВСУ жестокой расправой за освобождение части Донбасса.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Объекты
Новости ДонбассаНовости ДНР
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
папуасы, сколько у вас ещё флагов осталось? после войны куда пойдете. в 95 квартал. на подтанцовку?
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Прав Климкин -деградация общества начинается со школьного образования. Коментарии наглядно демонстрируют превращение разумного человека в опущенного бомжа.
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Алибабаевич. Абдурахман
Алибабаевич. Абдурахман
Ебать додбоеб. сидзинпин его на хуй пошлет
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5
1

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