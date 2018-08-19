"Это уже слишком!" Террористы забили тревогу из-за "китайских наемников" в рядах ВСУ

Террористы "ДНР" якобы заметили на одной из позиций бойцов ВСУ на оккупированном Донбассе флаг Китая.

Об этом заявил "начальник пресс-службы армии ДНР" Даниил Безсонов. Блогер Necro Mancer в Twitter опубликовал соответствующее видео.

Террорист утверждает, что в рядах ВСУ есть много наемников из стран Запада. По его словам, ранее оккупанты якобы видели на позициях защитников Украины флаги Польши, США, Венгрии и Чехии.

Безсонов заявил, что недавно на позиции ВСУ был замечен также флаг Китая. Однако утверждать о присутствии китайских военнослужащих на Донбассе он не стал, пообещав сообщить руководству Поднебесной об использовании ее символики в Украине.

"К польским и шведским наёмникам на промке мы привыкли, но китайцы - это уже слишком. Я буду жаловаться Си Цзиньпину (президент Китая. - Ред.) - коротко передал содержание заявления террориста блогер.

#Баклан: к польским и шведским наёмникам на промке мы привыкли, но китайцы - это уже слишком. Я буду жаловаться Си Цзиньпину https://t.co/KSNNXHzvCl pic.twitter.com/mOnhH4vyoy — Necro Mancer (@666_mancer) 18 августа 2018 г.

Как писал OBOZREVATEL, недавно террористы пригрозили ВСУ жестокой расправой за освобождение части Донбасса.