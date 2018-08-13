Это позор! В сети показали, как Россия уничтожает курорт в Крыму. Фото и видео

В оккупированном Россией Коктебеле местные "власти" допустили беспредел с незаконной торговлей и уничтожением отдыхающими природы.

Об этом написал крымский блогер Александр Горный, опубликовав на своей странице в Facebook соответствующие снимки. По его словам, люди так называемого главы Крыма Сергей Аксенова боролись с общественниками. (Также опубликовано видео. Чтобы посмотреть, доскрольте страницу до конца)

"В Коктебеле, в Тихой Бухте полный беспредел. Министерство экологии Крыма полностью обделалось. Мне позвонили люди на выходных и сказали, что в этой особо охраняемой природной территории полный трэш. Сторожа, по словам автотуристов, в доле", – написал он.

По словам блогера, на многих машинах сняты номера, чтобы не платить штраф в 5000 рублей (около 2030 гривен. - Ред).

"Горы мусора и четыре незаконные торговые точки, торгующих алкоголем. Берег загажен, куча катамаранов, водных мотоциклов. Ну что министр, товарищ Нараев (так называемый министр экологии и природных ресурсов Геннадий Нараев. – Ред.), все под контролем? Позор! И еще, бояре Сергея Валерьевича Аксенова упорно боролись с общественниками, вот вам и итог - жулье рулит и уничтожает это место", – резюмировал блогер.

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