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Это позор! В сети показали, как Россия уничтожает курорт в Крыму. Фото и видео

7.2тЧитать новость на украинском

В оккупированном Россией Коктебеле местные "власти" допустили беспредел с незаконной торговлей и уничтожением отдыхающими природы.

Об этом написал крымский блогер Александр Горный, опубликовав на своей странице в Facebook соответствующие снимки. По его словам, люди так называемого главы Крыма Сергей Аксенова боролись с общественниками. (Также опубликовано видео. Чтобы посмотреть, доскрольте страницу до конца)

"В Коктебеле, в Тихой Бухте полный беспредел. Министерство экологии Крыма полностью обделалось. Мне позвонили люди на выходных и сказали, что в этой особо охраняемой природной территории полный трэш. Сторожа, по словам автотуристов, в доле", – написал он.

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По словам блогера, на многих машинах сняты номера, чтобы не платить штраф в 5000 рублей (около 2030 гривен. - Ред).

"Горы мусора и четыре незаконные торговые точки, торгующих алкоголем. Берег загажен, куча катамаранов, водных мотоциклов. Ну что министр, товарищ Нараев (так называемый министр экологии и природных ресурсов Геннадий Нараев. – Ред.), все под контролем? Позор! И еще, бояре Сергея Валерьевича Аксенова упорно боролись с общественниками, вот вам и итог - жулье рулит и уничтожает это место", – резюмировал блогер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Ялте вспыхнул масштабный пожар в лесу, который спасатели долго не могли потушить.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Объект
Экология
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Иванов Сергей
Иванов Сергей
Горный в прыжке переобулся. То за Путина топил, теперь как муха зелёная ищет еду. Где он там природу увидел? Степь тоскливая, да глина с навозом. Ещё должны быть ржавая арматура и бочки в море. Типичный ландшафт украинского Крыма. Америку открыл , машины и пиво с мусором. Лет десять вычищать полуостров и мозги.
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Графский Степан
Графский Степан
Хохложопые, откуда люди на фото? В Крыму пустые пляжи!))
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Nedostup Valerii
Nedostup Valerii
Графский Степан, людей действительно много, жаль ТУРИСТОВ нет.
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Олег Пикетов
Олег Пикетов
Графский Степан, да такое же дерь...о как ты вворованую степь погадить выползло . Ведь дома уже загадили досчатые .
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