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"Это нормально": Волкер четко дал понять, кто имеет право стрелять на Донбассе

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У украинской армии есть право открывать огонь в собственной стране.

Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер в интервью Bild. Таким образом он прокомментировал отчет ОБСЕ, в котором говорится, что огонь на Донбассе ведут, как террористы, так украинские военные, сообщают "Новости Донбасса".

"Конечно, украинцы стреляют в бою, но вы должны иметь в виду, что все происходит на территории Украины. Нормально, что страна имеет своих солдат в своем государстве. И ненормально для одной страны иметь своих солдат в другом государстве. Это ситуация на Востоке Украины", - сказал Волкер.

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Он отметил, что есть некоторые нарушения прекращения огня с украинской стороны.

"Но подавляющее большинство и наиболее серьезные нарушения случаются на оккупированной Россией территории", - подчеркнул американский спецпредставитель.

Курт Волкер

Радио Свобода

Он добавил, что существуют разновидности нарушений прекращения огня.

"Если вы защищаете поселок в вашей стране, и вы попадаете под минометный огонь, это одно нарушение. Если вы тогда отстреливаетесь в направлении, откуда велся обстрел, это тоже нарушение. Это характер фразы "обе стороны". Это достаточно точно, но это также искажает природу проблемы", – пояснил Волкер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ОБСЕ заявили что поселок Золотое-4 на Луганщине, об освобождении которого 2 июля отчитались в штабе операции Объединенных сил, не был оккупирован террористами, а ВСУ повысили вооруженное присутствие в этом населенном пункте.

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Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Персона
Курт Волкер
Место
Украина
Объекты
ОБСЕтеррористы "ДНР"
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