''Это была засада'': озвучен подлый план России по захвату моряков

Атака Российской Федерации на украинские корабли в Черном море 25 ноября была не что иное, как засада.

Об этом заявил бывший чиновник Пентагона и руководитель Центра дипломатии Байдена Майкл Карпентер в своем Twitter, указав на коварное поведение пограничников РФ.

"Три украинских корабля были направлены на анкераж для ожидания дальнейших указаний. Там им устроили засаду лодки ФСБ, а также было проведено нападение вертолетами. Только буксир был протаранен, потому что небольшие боевые корабли действовали очень быстро. Лодки ФСБ открыли огонь по суднам, которые отходили", — написал он.

Захват украинских кораблей в Черном море

Карпентер отметил также, что украинцы перехватили переговоры, когда ФСБ давала инструкции керченской морской охране не отвечать на запросы о прохождении до того, как лодки ФСБ займут позиции для нападения.

"Это была запланированная заранее засада — четко и просто", — убежден эксперт.

Карпентер имел возможность пообщаться с командующим военно-морских сил адмиралом Воронченко. Тот рассказал ему, что "власти мореплавания" в Керчи передали украинцам запрос по радио, чтобы они ждали сопровождение для прохождения пролива, а потом устроили ловушку.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. Все 24 члена их экипажей попали в плен к оккупантам, трое моряков получили ранения.

27 и 28 ноября оккупационные власти Крыма избрали украинцам меру пресечения, после чего их вывезли в Москву.