Есть удобный момент: озвучен способ "выдавить" Россию с Донбасса

После проведения выборов в России и усиления давления Запада на главу РФ Владимира Путина может появится удобный момент для выдавливания России с Донбасса.

Об этом в статье для The Atlantic Council пишет бывший заместитель Генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу, передает ZN.UA.

По его словам, в этот момент как раз и пригодятся миротворцы ООН.

"Расчеты Путина могут измениться после президентских выборов из-за растущей финансовой и политической цены оккупации территорий соседней страны. Рост давления Запада через передачу Украине летального оружия, а также угрозы ввести новые санкции, может убедить Путина, что время не на стороне России и стоит отступить в Донбассе. Когда это произойдет, сильная миротворческая миссия ООН будет необходимой", - написал он.

По мнению экс-заместителя Генсека НАТО, когда "голубые каски" зайдут в Донбасс, Россия может вывести тысячи своих офицеров и солдат, которые воюют против Украины без опознавательных знаков, распустить группировку боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также вывести крупный российский арсенал.

"Разместившись вдоль международной границы Украины, миротворцы смогут позаботиться, чтобы российские силы и оружие больше не попадали в Донбасс. Вершбоу отмечает, что миротворцы должны включать как военные, так и полицейские возможности для того, чтобы сохранять порядок на международной границе и вдоль линии соприкосновения, а также обеспечить общественный порядок в Донбассе и разобраться с нарушителями по обе стороны конфликта", - сказано в статье.

Как сообщал "Обозреватель", ранее волонтер Виталий Дейнега заявил, что выход военных России из состава "Совместного центра контроля и координации прекращения огня" в зоне АТО непременно приведет к эскалации конфликта на Донбассе.