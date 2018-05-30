Кто убил Бабченко: у Авакова допустили причастность украинских патриотов

Следствие отрабатывает одну главную версию убийства Аркадия Бабченко – профессиональная деятельность и гражданская позиция, однако Россия могла действовать руками украинских патриотов.

Об этом заявил OBOZREVATEL советник министра внутренних дел Иван Варченко. По его словам, бытовая версия не рассматривается.

"Следствие понимает, что имеет дело с журналистом, известным как в Украине, так и в России. Который придерживался четкой позиции осуждения путинского режима, осуждения преступлений Путина. Человек, который пытался спасти себя и семью, перемещаясь в другие страны, и наконец он остановился в Украине. Других версий нет, и никакой бытовой версии тоже нет", - сказал Варченко.

Также он считает, что в убийстве журналиста заинтересована Россия.

"Следственный комитет России проявил небывалую оперативность, еще тело журналиста не остыло, как они уже открыли уголовное производство. Такой прыти раньше не было. Это лишь доказывает, что они были готовы к этому, часть их преступного плана реализовалась, и теперь они переходят к следующему этапу – развивать ее информационно, то есть доказывать, что Украина – небезопасная страна", - говорит советник главы МВД.

Что касается заявления российского оппозиционного политика Ильи Пономарева, о том, что ему известны факты, когда российские спецслужбы пытаются заказывать убийство российских оппозиционеров в Украине представителям добробатов, то Варченко не исключает этого.

"Речь идет о том, что российские спецслужбы пытаются руками украинских патриотов убивать тут россиян. И потом весело потирать руки. Эта версия имеет право на существование. Россия не работает через профессионалов. Они привлекают киллеров из маргинальных, полумаргинальных сфер, а также используют бывших военнослужащих, тех, кто прошел подготовку в Нацгвардии (как это было с убийцей Вороненкова). Людей, которые не довольны властью, персонами, жизнью. Убийство чужими руками очень перспективно для дальнейшего информационного раскручивания", - говорит Варченко.

Что касается информации, что полиция утром во вторник, 29 мая, проводила действия в доме, где жил Бабченко, и брала видео с камер наблюдения, то Варченко говорит, что к убийству это не имеет отношения. "У полиции много работы, много производств, начиная с воровства велосипеда. Поэтому они периодически берут видео. Но с убийством это не связано".

Как писал OBOZREVATEL, у российского журналиста Аркадия Бабченко было шестеро приемных детей, из которых трое приходятся друг другу родными братьями и сестрами.