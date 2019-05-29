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"Экзамен, чтобы попасть в Россию": Прилепин оправдал убийства украинцев на Донбассе

1.5тЧитать материал на украинском

Российский писатель Захар Прилепин, который воевал за террористическую "ДНР", заявил, что убийства тысяч украинцев на Донбассе стали экзаменом для вхождения этого региона в состав России в будущем.

Кроме того, он выразил уверенность в том, что де-факто названные территории уже стали российскими. Циничное оправдание военной агрессии Кремля против Украины Прилепин озвучил во время встречи с читателями во МХАТе, запись которой опубликована на его YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Вот такой сложный экзамен, чтобы попасть в Россию. Мучительный, через смерть, убийство, через унижение. Вот люди его тащат на себе", – высказался боевик.

Более того, он выразил уверенность в том, что Донбасс якобы не минует абхазский сценарий, а затем Москва и вовсе "присоединит" его к себе, как Крым.

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Захар Прилепин

Захар Прилепин

Facebook Захара Прилепина

"Наверное, этот вариант наиболее вероятный, абхазский. Однажды это, конечно, наверное завершится, когда рейтинг просядет у очередного или действующего императора. И он, чтобы сделать всем радость, скажет: "Я вот присоединяю всех и одноразово". Я успокаиваю себя тем, что уже сейчас это Россия. Там российское образование, экономика, университеты, все там российское", – подытожил террорист Прилепин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Прилепин заявил, что в будущем Россия якобы полностью поглотит временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

Также он выразил уверенность в том, что половина Украины якобы готовавстречать российских оккупантов с цветами. Свои неадекватные выводы Прилепин основал на итогах голосования в первом туре выборов президента жителей одного из населенных пунктов Донбасса.

Напомним, Прилепин цинично заявил, что причиной любой войны являются не патриотические настроения, а финансовые интересы тех, кто ее развязывает. Вместе с этим, он продолжил озвучивать пропагандистские штампы об "подвиге освобождения" Донбасса российскими оккупантами.

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Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Темы
российская пропагандаВойна на Донбассе
Персона
Захар Прилепин
Место
Россия
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