"Экзамен, чтобы попасть в Россию": Прилепин оправдал убийства украинцев на Донбассе

Российский писатель Захар Прилепин, который воевал за террористическую "ДНР", заявил, что убийства тысяч украинцев на Донбассе стали экзаменом для вхождения этого региона в состав России в будущем.

Кроме того, он выразил уверенность в том, что де-факто названные территории уже стали российскими. Циничное оправдание военной агрессии Кремля против Украины Прилепин озвучил во время встречи с читателями во МХАТе, запись которой опубликована на его YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Вот такой сложный экзамен, чтобы попасть в Россию. Мучительный, через смерть, убийство, через унижение. Вот люди его тащат на себе", – высказался боевик.

Более того, он выразил уверенность в том, что Донбасс якобы не минует абхазский сценарий, а затем Москва и вовсе "присоединит" его к себе, как Крым.

Захар Прилепин Facebook Захара Прилепина

"Наверное, этот вариант наиболее вероятный, абхазский. Однажды это, конечно, наверное завершится, когда рейтинг просядет у очередного или действующего императора. И он, чтобы сделать всем радость, скажет: "Я вот присоединяю всех и одноразово". Я успокаиваю себя тем, что уже сейчас это Россия. Там российское образование, экономика, университеты, все там российское", – подытожил террорист Прилепин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Прилепин заявил, что в будущем Россия якобы полностью поглотит временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

Также он выразил уверенность в том, что половина Украины якобы готовавстречать российских оккупантов с цветами. Свои неадекватные выводы Прилепин основал на итогах голосования в первом туре выборов президента жителей одного из населенных пунктов Донбасса.

Напомним, Прилепин цинично заявил, что причиной любой войны являются не патриотические настроения, а финансовые интересы тех, кто ее развязывает. Вместе с этим, он продолжил озвучивать пропагандистские штампы об "подвиге освобождения" Донбасса российскими оккупантами.

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