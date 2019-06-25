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Экстрадицию Фирташа могут отложить? Названа причина

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Решение Верховного суда Австрии об экстрадиции украинского олигарха Дмитрия Фирташа после подписания его министром юстиции этой страны может быть обжаловано в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

"С большой долей вероятности ЕСПЧ приостановит экстрадицию до момента разрешения вопроса по сути". Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил старший партнер юридической фирмы "Иляшев и партнеры" Роман Марченко.

Дмитрий Фирташ

Дмитрий Фирташ

"Суд принимает решение о возможности экстрадиции, а не о самой экстрадиции. Решение экстрадировать или нет, принимает правительство государства, в Австрии это делает министр юстиции. Решение министра юстиции может быть обжаловано как в австрийских судах, так и в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ)", - пояснил юрист.

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Он также обратил внимание на тот факт, что Европейская конвенция о правах человека содержит "правило 39", которое предусматривает, что ЕСПЧ может приостановить экстрадицию. "Он очень часто пользуется этим правом, когда речь идет о выдаче в государства, не являющиеся членами Европейской конвенции. США не являются членами. Поэтому с большой долей вероятности ЕСПЧ приостановит экстрадицию до момента разрешения вопроса по сути".

По прогнозам Марченко, "в лучшем случае это займет месяцы, а возможно, и годы".

Как писал OBOZREVATEL, 25 июня Верховный суд Австрии согласился экстрадировать украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США по запросу американского Минюста.

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Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Темы
ЭксклюзивАрест Фирташа
Персона
Дмитрий Фирташ
Место
Австрия
Тег
Европейский суд по правам человека
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