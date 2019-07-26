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Сбежал от НАБУ: экс-замглавы полиции Одесщины объявили в розыск

4.5т Читать материал на украинском

Экс-заместитель начальника полиции Одесской области, полковник Константин Гейко, которого подозревают в масштабном хищении вещественных доказательств, скрылся от ареста НАБУ и объявлен в розыск.

Об этом на своей странице в Facebook cообщил шеф-редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он уточнил, что Гейко объявлено подозрение НАБУ и САП по делу об исчезновении в 2017-м году семи контейнеров с сигаретами, которые были вещественными доказательствами в уголовном деле, и затем исчезли.

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Константин Гейко

Константин Гейко

Детективы провели обыск в квартире Гейко в Одессе, площадь которой составляет 600 квадратных метров, однако детали не сообщили.

Отметим, вторым подозреваемым по делу проходит экс-глава полиции Одесщины Дмитрий Головин.

Дмитрий Головин

Дмитрий Головин

Народная правда

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее НАБУ задержало экс-начальника полиции Одесской области Дмитрия Головина, которого вместе с Гейко подозревают в хищении вещественных доказательств на сумму около 50 млн.

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Персона
Дмитрий Головин
Место
Украина Одесса
Тег
полиция
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Blashchuk Oleh
Blashchuk Oleh
А квартира, мабуть, зареєстрована на бабусю-інваліда, тому її аж ніяк не можна конфіскувати, щоб не образити ветерана.
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Эй порохоботы, - это всё "ставленники" шоколадного Пети, чего умолкли? Быстренько говенцо на Зе... Клоуны.
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Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Он что,со всем нажитым сбежал?Или "будку" в 600 кв.м. с собой зацепил? Судить заочно,конфисковать "честно нажитое",а как набегается,посадить.Второго не упустите,борцы с коррупцией,мать вашу.
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