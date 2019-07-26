Сбежал от НАБУ: экс-замглавы полиции Одесщины объявили в розыск

Экс-заместитель начальника полиции Одесской области, полковник Константин Гейко, которого подозревают в масштабном хищении вещественных доказательств, скрылся от ареста НАБУ и объявлен в розыск.

Об этом на своей странице в Facebook cообщил шеф-редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он уточнил, что Гейко объявлено подозрение НАБУ и САП по делу об исчезновении в 2017-м году семи контейнеров с сигаретами, которые были вещественными доказательствами в уголовном деле, и затем исчезли.

Константин Гейко

Детективы провели обыск в квартире Гейко в Одессе, площадь которой составляет 600 квадратных метров, однако детали не сообщили.

Отметим, вторым подозреваемым по делу проходит экс-глава полиции Одесщины Дмитрий Головин.

Дмитрий Головин Народная правда

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее НАБУ задержало экс-начальника полиции Одесской области Дмитрия Головина, которого вместе с Гейко подозревают в хищении вещественных доказательств на сумму около 50 млн.

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