"Не враг": пойманный СБУ "экс-министр ДНР" может избежать тюрьмы

Бывший "министр угольной промышленности ДНР" Игорь Ивакин, перемещенный СБУ на подконтрольную Киеву территорию, может избежать заключения.

От уголовной ответственности его хочет освободить прокуратура. Об этом пишет УП со ссылкой на материалы дела, опубликованные в судебном реестра 11 февраля.

Рассмотрение дела Ивакина должно начаться 19 февраля, его будет слушать Октябрьский районный суд Мариуполя. Суд будет рассматривать ходатайство прокурора об освобождении Ивакина от ответственности.

В материалах дела содержится расписка "экс-министра" и его адвоката о получении ходатайства прокурора и заявление Ивакина "о добровольном согласии на освобождение от уголовной ответственности".

Отмечается, что дело было открыто 24 января 2020 года по статье о создании или участии в террористической организации.

Такая статья предусматривает наказание в 8-15 лет лишения свободы. Однако обвиняемого можно освободить от ответственности, если он не был организатором и руководителем террористической организации, добровольно сообщил правоохранителям о террористической деятельности, способствовал ее прекращению или раскрытию преступлений организации.

Игорь Ивакин Гордон

Адвокат подозреваемого Константин Здор подтвердил, что назначенный на 19 февраля суд касается именно причастности Ивакина к "правительству ДНР".

Защитник не захотел уточнять, будет просить об освобождении от ответственности и известно ли ему о таких намерениях прокуратуры.

В то же время Здор заверил, что его подзащитный – "не враг" и раскаивается.

УП

УП

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