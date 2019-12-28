Экс-"беркутовцев" выдадут "Л/ДНР": в суде зачитали требование Рябошапки

В субботу, 28 декабря, на очередном судебном заседании по делу бывших бойцов спецподразделения "Беркут", которых подозревают в расстрелах на Майдане, прокурор Сергей Куций признал, что мужчины внесены в список на обмен с "Л/ДНР".
Об этом сообщает hromadske. Речь идет о всех 5 фигурантах громкого дела: Олеге Янишевском, Сергее Зинченко и Павле Аброськине, находящихся под стражей, а также Сергее Тамтуре и Александре Маринченко, которые остаются под круглосуточным домашним арестом.
Как отмечается, прокуроры ходатайствовали об изменении им меры пресечения, ибо мужчины находятся в списках на обмен. На заседании суда Куцый также зачитал письмо генерального прокурора Руслана Рябошапки, в котором тот требует освободить обвиняемых из следственных изоляторов.
Появилось подтверждение выдачи на обмен экс-"беркутовцев"
Накануне своим постановлением Рябошапка изменил группу прокуроров по делу екс-"беркутовцев" – людей, которые годами занимались делами Майдана, исключили из судебного процесса.
Фото Елены Сторожук
Как сообщал OBOZREVATEL:
Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась об условиях обмена пленными до конца 2019 года.
В обществе распространилась информация о том, что украинская сторона якобы планирует передать террористам "Л/ДНР" в процессе обмена пленными бывших бойцов спецподразделения "Беркут", которых подозревают в расстреле активистов на Институтской 20 февраля 2014 года.
После этого общественная организация "Семья героев Небесной сотни" обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом не допустить выдачи в рамках обмена пленными экс-"беркутовцев", подозреваемых в убийстве 48 человек на Майдане в 2014 году.
На скандал отреагировал адвокат Валентин Рыбин и заявил, что Украина вычеркнула из списка на обмен трех экс-бойцов батальона спецназначения "Беркут", которые находятся в СИЗО.
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