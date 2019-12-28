Экс-"беркутовцев" выдадут "Л/ДНР": в суде зачитали требование Рябошапки

В субботу, 28 декабря, на очередном судебном заседании по делу бывших бойцов спецподразделения "Беркут", которых подозревают в расстрелах на Майдане, прокурор Сергей Куций признал, что мужчины внесены в список на обмен с "Л/ДНР".

Об этом сообщает hromadske. Речь идет о всех 5 фигурантах громкого дела: Олеге Янишевском, Сергее Зинченко и Павле Аброськине, находящихся под стражей, а также Сергее Тамтуре и Александре Маринченко, которые остаются под круглосуточным домашним арестом.

Как отмечается, прокуроры ходатайствовали об изменении им меры пресечения, ибо мужчины находятся в списках на обмен. На заседании суда Куцый также зачитал письмо генерального прокурора Руслана Рябошапки, в котором тот требует освободить обвиняемых из следственных изоляторов.

Появилось подтверждение выдачи на обмен экс-"беркутовцев"

Накануне своим постановлением Рябошапка изменил группу прокуроров по делу екс-"беркутовцев" – людей, которые годами занимались делами Майдана, исключили из судебного процесса.

Фото Елены Сторожук

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