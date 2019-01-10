Единственный ребенок в семье: выяснились новые подробности об убитых в Харькове студентках

Тела двух убитых в Харькове студенток отправили в Турцию. Перевозить из Украины их пришлось родственникам девушек.

Трупы студенток медицинского факультета были обнаружены 3 января, однако забрать в Стамбул их удалось только спустя неделю, пишет "Укринформ" со ссылкой на почетного консула Турецкой Республики в Харькове Владимира Белого.

По его словам, из Стамбула девушек перевезут в регионы, в которых они проживали.

"Девушек похоронят в родных местах", — подчеркнул Белый.

Подозреваемый в убийстве ГУ Национальной полиции Украины в Харьковской области

Он также сообщил, что отец одной из убитых сообщил, что его дочь была единственным ребенком не только у него, а и у всех его братьев и сестер.

Задержание подозреваемого Скриншот

"У него три брата и две сестры, ни у кого нет детей, поэтому она было единственной дочкой для всех родственников. В то же время отец подчеркнул, что он доверяет Харькову и харьковчанам, и если бы у него была еще одна дочка, он отправил бы ее учиться в Харьков", — пересказал почетный консул.

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