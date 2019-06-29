"Движуха в небе": на Донбассе ловко "поймали" беспилотник России. Видеофакт

На Донбассе силы технической разведки полка "Азов" засекли, что враг корректирует работу своей артиллерии по позициям наших подразделений благодаря БПЛА "Элерон" российского производства.
Видео "перехвата" показали на YouTube-канале "Азова". "Азовцы решили поднять свой беспилотник для фиксирования "Элерон" в воздухе и его сопровождения к месту посадки в оккупированной ныне Горловке. Таким образом, были получены неопровержимые доказательства использования оккупантами на Донбассе вооружения, поставляемого из России", – сказано в комментарии к кадрам. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Отмечается, что БПЛА этого типа уже был уничтожен "Азовом" в начале марта этого года. После этого беспилотник был исследован, полученные данные азовцы уже успешно используют для борьбы с российским оккупантом.
Скриншот с видео
В небе над #Горловка своя движуха: БПЛА "#Азов'а" преследует БПЛА #роа (предположительно, "Элерон") #гуманитарка (источник и подробности https://t.co/c0bTTjJOhC) pic.twitter.com/CZ7EzNlDTx— Necro Mancer (@666_mancer) 29 июня 2019 г.
"ИнформНапалм"
"ИнформНапалм"
"ИнформНапалм"
"ИнформНапалм"
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ обнаружила 30 реактивных систем залпового огня "Град", размещенных с нарушением линий отвода в оккупированных районах Луганской области на Донбассе.
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